NEPAL. Tre riformisti diventano ministri del governo di Sushila Karki

Il primo Ministro ad interim del Nepal, Sushila Karki, ha annunciato il 15 settembre i ruoli di governo di tre figure con credenziali riformiste e anti-corruzione, che guideranno la nazione himalayana dopo le violenze che hanno portato allo scioglimento del parlamento.

Ex Presidente della Corte Suprema, Karki è diventata la prima donna a guidare il Paese la scorsa settimana, dopo che le proteste nazionali anti-corruzione scatenate dal blocco dei social media, hanno causato la morte di almeno 72 persone e costretto alle dimissioni del Primo Ministro K.P. Sharma Oli, riporta Reuters.

Il ministero delle Finanze sarà guidato da Rameshwore Prasad Khanal, ha dichiarato l’ufficio del Presidente in una nota, aggiungendo che aveva prestato giuramento davanti al Presidente Ramchandra Paudel.

Ex Segretario alle Finanze, Khanal ha guidato un gruppo di lavoro che ha recentemente raccomandato importanti riforme economiche.

Il Ministero dell’Energia è stato affidato all’ex capo della società elettrica statale Kulman Ghising, ha dichiarato l’ufficio. Durante il suo mandato, l’ingegnere aveva combattuto la piaga delle interruzioni di corrente nella nazione montuosa.

Il Ministro degli Interni sarà Om Prakash Aryal, avvocato per i diritti umani e consigliere del sindaco di Kathmandu, la capitale, che ha avviato battaglie legali su diverse questioni di interesse pubblico.

Le peggiori proteste in Nepal degli ultimi decenni sono state guidate dai giovani appartenenti alla Generazione Z, che si opponevano alla corruzione dilagante. I disordini e gli atti di incendio doloso e vandalismo che ne sono seguiti hanno ferito oltre 2.100 persone.

Karki, 73 anni, che ha formalmente assunto l’incarico domenica 14 settembre, con l’incarico di indire le elezioni nazionali il 5 marzo, ha chiesto ai funzionari di iniziare a ricostruire le strutture pubbliche distrutte durante le proteste.

Tra queste, il complesso che ospita l’ufficio del Primo Ministro e altri ministeri, insieme alla Corte Suprema e al palazzo del Parlamento. Anche le abitazioni di leader di partiti politici, come Paudel e Oli, sono state prese di mira.

Sono stati incendiati anche centri commerciali, hotel e altre attività commerciali. Non è ancora disponibile una stima dei danni.

Lucia Giannini

