NEPAL. Social bloccati. Generazione Z scende in piazza 

I disordini dell’8 settembre hanno causato la morte di almeno 14 persone e decine di feriti nella capitale nepalese, secondo quanto riportato dalla TV di stato, mentre la polizia sparava gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti che cercavano di assaltare il parlamento, infuriati per la chiusura dei social media e la corruzione.

Alcuni manifestanti si sono introdotti nel complesso del parlamento sfondando una barricata, incendiando un’ambulanza, lanciando oggetti contro la polizia antisommossa e trasportando i feriti in ospedale in motocicletta, riporta Reuters

“La polizia ha sparato in modo indiscriminato”, riporta ANI. Più di 50 persone sono rimaste ferite, ha riferito Nepal Television. Non c’è stata alcuna conferma ufficiale dei morti e dei feriti.

Ekram Giri, portavoce del parlamento, ha affermato che alcuni manifestanti erano entrati nei locali ma non nell’edificio principale, e che erano stati cacciati via dalla polizia.

Gli organizzatori delle proteste, che si sono estese ad altre città del paese himalayano, le hanno definite “manifestazioni della Generazione Z”. Affermano che le proteste riflettono la diffusa frustrazione dei giovani nei confronti del governo e la rabbia per le sue politiche.

La decisione del governo di bloccare l’accesso a diverse piattaforme di social media, tra cui Facebook, la scorsa settimana ha alimentato la rabbia tra i giovani. Circa il 90% dei 30 milioni di nepalesi utilizza Internet.

I funzionari hanno affermato di aver imposto il divieto perché le piattaforme non si erano registrate presso le autorità nell’ambito di una repressione degli abusi, inclusi falsi account di social media utilizzati per diffondere incitamento all’odio e notizie false, e per commettere frodi.

La polizia aveva l’ordine di usare idranti, manganelli e proiettili di gomma per controllare la folla e l’esercito è stato schierato nell’area delle proteste per rafforzare le forze dell’ordine. Il coprifuoco è stato esteso all’area di Singha Durbar di Kathmandu, che comprende l’ufficio del primo ministro e altri edifici governativi.

La polizia ha affermato che proteste simili sono state organizzate anche a Biratnagar e Bharatpur, nelle pianure meridionali, e a Pokhara, nel Nepal occidentale.

Migliaia di giovani, tra cui studenti, molti dei quali in uniforme scolastica o universitaria, si sono uniti alla protesta lunedì mattina. Molti hanno sventolato la bandiera nazionale e cartelli con slogan come “Stop alla corruzione, no ai social media”, “Rimuovete il divieto ai social media” e “Giovani contro la corruzione”, mentre marciavano per le strade di Kathmandu.

Molti abitanti della nazione himalayana ritengono che la corruzione sia dilagante e il governo del Primo Ministro K.P. Sharma Oli è stato criticato dagli oppositori per non aver mantenuto le promesse.

La chiusura dei social media in Nepal arriva mentre i governi di tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Unione Europea, Brasile, India, Cina e Australia, adottano misure per rafforzare la supervisione dei social media e delle Big Tech a causa della crescente preoccupazione per questioni come la disinformazione, la privacy dei dati, i danni online e la sicurezza nazionale.

Molte di queste misure rischiano di soffocare la libertà di espressione, ma le autorità di regolamentazione affermano che sono necessari controlli più severi per proteggere gli utenti e preservare l’ordine sociale.

Tommaso Dal Passo

