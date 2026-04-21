NEPAL. Si è aperto il reclutamento per i Gurkha inglesi

Ogni primavera in Nepal inizia la selezione per il prossimo contingente di soldati Gurkha: giovani nepalesi, molti ancora adolescenti, tutti con l’ambizione di arruolarsi nell’esercito britannico.

Per coloro che ce la faranno, significherà lasciare la propria patria e volare dall’altra parte del mondo per servire una terra straniera e un re lontano, riporta MercoPress.

Ma, essendo probabilmente il processo di selezione più competitivo al mondo, le probabilità sono contro di loro. E con una competizione così intensa e una posta in gioco così alta, alcuni farebbero qualsiasi cosa pur di entrare. L’anno scorso, 14.000 uomini hanno fatto domanda per poco più di 300 posti. Per questi giovani pieni di speranza, ottenere un posto nell’esercito britannico potrebbe trasformare non solo il loro destino, ma anche quello delle loro famiglie, o persino delle loro intere comunità. I figli dei futuri Gurkha cresceranno nella moderna società occidentale, con facile accesso all’istruzione e alla tecnologia.

I Gallawala sono ex soldati Gurkha in pensione, incaricati di diffondere un messaggio chiaro in tutto il Nepal: la selezione è aperta a tutti, indipendentemente da regione, casta o credo, e nessuno dovrebbe pagare nessuno per ottenere un posto nell’esercito britannico.

Non si tratta solo di intermediari che affermano di “conoscere qualcuno” in grado di assicurare un posto al proprio figlio in cambio di una somma principesca in rupie. In tutto il Nepal esistono numerose accademie di preparazione alla selezione, che ovviamente hanno un costo.

Alcune hanno persino iniziato ad applicare la formula “nessun risultato, nessun pagamento”. I ragazzi che non superano la selezione non pagano nulla, mentre quelli che la superano possono iniziare la loro nuova carriera gravati da anni di debiti.

I potenziali candidati di età compresa tra i 18 e i 21 anni hanno tre tentativi per ottenere un posto. Se frequentano un’accademia per tutti e tre gli anni e poi vengono selezionati, le tasse possono raggiungere cifre enormi.

In un Paese dove il denaro può comprare quasi tutto, far arrivare il messaggio è una lotta continua e ardua per l’Esercito Britannico. E non è una sfida che si può risolvere con una campagna di smentita della disinformazione sui social media.

Sebbene molte reclute provengano ormai da città e centri urbani, altre sono ancora originarie delle remote zone collinari del Nepal. L’unico modo per diffondere il messaggio è farlo di persona, ed è per questo che la prima fase del ciclo di reclutamento vede squadre a bordo di Land Rover attraversare il Nepal.

Il Paese è diviso in quattro regioni e le squadre trascorrono un mese intero in viaggio, ognuna coprendo un’area definita “cluster”. Insieme, visitano ogni zona – sostando su campi da calcio, nei parchi e nei caffè – spiegando ripetutamente la verità e l’equità che si celano dietro la selezione per l’Esercito Britannico.

I criteri di selezione sono molto rigidi, ben diversi dai requisiti richiesti ai candidati britannici per entrare nell’Esercito. I ragazzi devono avere una certa altezza, arti pressoché perfetti – ovvero senza iperestensione di gomiti o ginocchia – denti sani, udito e vista non corretta, standard che si applicano anche a coloro che si sono sottoposti a chirurgia laser agli occhi.

I candidati devono inoltre soddisfare i requisiti accademici in matematica e inglese, materie in cui i ragazzi provenienti dalle regioni montuose incontrano maggiori difficoltà.

In un ambiente così competitivo, la selezione si basa sui migliori tra i migliori: più si corre velocemente nella gara Doko, più peso si riesce a sollevare, più trazioni si riescono a fare e più alto è il punteggio in matematica e inglese, più punti si ottengono.

Ecco perché la prima fase della ricerca dei Gurkha è così complessa. I Gallawala non visitano ogni regione per trovare i candidati più qualificati, ma per garantire che il processo di selezione sia il più equo e trasparente possibile, in un processo che determinerà il futuro di un numero ristretto di questi giovani nepalesi.

Luigi Medici

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