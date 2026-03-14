NEPAL. Il rapper della Gen. Z diventa premier anticorruzione

Un partito nato solo tre anni fa ha vinto le elezioni generali in Nepal in maniera schiacciante, hanno dichiarato le autorità, ponendo il suo candidato Balendra Shah nella posizione di prossimo primo Ministro, con il mandato per il rapper diventato politico di ripristinare la stabilità politica.

Le elezioni del 5 marzo sono state le prime nel Paese himalayano dopo le manifestazioni contro la corruzione dello scorso settembre, guidate dai manifestanti della Generazione Z, che hanno causato 77 morti e rovesciato il governo, riporta Reuters.

Il Partito Rastriya Swatantra (RSP) di Shah ha conquistato 182 seggi nel parlamento composto da 275 membri, ha annunciato giovedì la Commissione elettorale, ottenendo la maggioranza più ampia di qualsiasi partito in oltre sessant’anni. Questo risultato fa ben sperare per la stabilità di una nazione che ha visto 32 cambi di governo negli ultimi 35 anni, minando la fiducia degli investitori e frenando la crescita economica e occupazionale.

Le elezioni hanno relegato il partito più antico, il Nepali Congress, al secondo posto con soli 38 seggi, mentre il Partito Comunista del Nepal (Marxista-Leninista Unificato) dell’ex primo ministro K.P. Sharma Oli ne ha ottenuti solo 25.

L’ex presidente della Corte Suprema Sushila Karki è succeduta a Oli come primo ministro ad interim con il compito di indire le elezioni. Le elezioni sono state dominate da Shah, ex sindaco di Kathmandu, la capitale, la cui musica rap critica nei confronti del sistema gli ha procurato una fama da rockstar sui social media.

È il primo politico che si prevede diventerà primo Ministro proveniente dalle pianure meridionali, note come Madhesh, dove i gruppi regionali più piccoli non sono riusciti a conquistare nemmeno un seggio. Il suo partito, l’RSP, ha basato la sua campagna elettorale su un programma per combattere la corruzione, creare posti di lavoro e più che raddoppiare l’economia da 42 miliardi di dollari in cinque anni. Ma il suo leader carismatico, Ravi Lamichhane, ex conduttore televisivo, è accusato di appropriazione indebita di fondi di piccole casse di risparmio. Nega le accuse ed è stato rilasciato su cauzione.

La rivolta giovanile dello scorso anno nella nazione di 30 milioni di abitanti incastonata tra Cina e India è seguita al blocco dei social media, portando migliaia di persone in piazza e scatenando scontri e morti che hanno costretto Oli alle dimissioni.

Lucia Giannini

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