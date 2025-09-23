NAZIONI UNITE. Trump minaccia la Russia e appoggia Israele

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito la Russia di essere pronto a imporre forti misure economiche per la guerra in Ucraina e ha respinto un’iniziativa globale per il riconoscimento di uno stato palestinese, in un combattivo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Nel suo primo discorso alle Nazioni Unite da quando ha ripreso il potere a gennaio, Trump ha parlato a decine di leader mondiali, molti dei quali sono stati allarmati nel vedere gli Stati Uniti allontanarsi dalle alleanze tradizionali a favore di una politica isolazionista “America First”, riporta Reuters.

L’avvertimento di Trump alla Russia è arrivato con una svolta. Ha affermato di volere che gli alleati degli Stati Uniti impongano alla Russia le stesse misure che lui propone per cercare di costringere il presidente russo Vladimir Putin a ritirarsi dalla più grande guerra in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Il presidente degli Stati Uniti ha più volte messo in guardia dalla possibilità di sanzioni contro la Russia, ma non ha ancora dato seguito alle sue parole. Ultimamente ha chiesto all’Europa di interrompere tutti gli acquisti di petrolio russo prima di intervenire.

“Nel caso in cui la Russia non fosse pronta a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, gli Stati Uniti sono pienamente pronti a imporre una serie di dazi molto forti, che fermerebbero lo spargimento di sangue, credo, molto rapidamente”, ha affermato.

Ma affinché le misure siano efficaci, ha affermato, “le nazioni europee, tutti voi qui riuniti, dovreste unirvi a noi nell’adottare esattamente le stesse misure”.

Trump ha respinto la possibilità di uno stato palestinese per i palestinesi, adottando la posizione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Le ricompense sarebbero troppo grandi per i terroristi di Hamas, per le loro atrocità”, ha affermato, ribadendo il suo appello per la restituzione degli ostaggi presi dal gruppo militante palestinese.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti vogliono un accordo di cessate il fuoco per gli ostaggi che preveda la restituzione di tutti gli ostaggi rimasti, vivi e morti.

Luigi Medici

