NATO. Sfide e opportunità per il nuovo segretario Generale Mark Rutte

Mark Rutte, entrante segretario Generale NATO, dovrà da un lato rassicurare l’Est dell’Alleanza, tenere assume l’Ovest per mantenere l’Alleanza un punto saldo della politica europea e transatlantica. Oggi Rutte subentrerà come segretario generale della NATO al norvegese Jens Stoltenberg.

Molto ora dipende dalla capacità di Rutte di creare un consenso all’interno dei 32 membri dell’Alleanza. La sua capacità di salvaguardare le diverse nazioni coperte dall’ombrello NATO dipende non solo dalla potenza militare, ma anche dall’unità politica, riporta Reuters.

Non mancheranno le sfide per Rutte: un possibile ritorno di Donald Trump, scettico nei confronti della NATO, la potenza predominante dell’Alleanza, così come le richieste degli alleati dell’Europa orientale per più rinforzi per proteggersi dalla Russia e le richieste dell’Ucraina, paese non membro, per più aiuti militari.

La diplomazia della NATO si aspetta che Rutte mantenga le priorità di Stoltenberg: raccogliere sostegno per Kiev, spingere i paesi della NATO a spendere di più per la difesa e mantenere gli Stati Uniti impegnati nella sicurezza europea.

Dopo aver governato per 14 anni per diventare il primo ministro più longevo dei Paesi Bassi, Rutte, 57 anni, è un esperto sulla scena mondiale.

Ma, pur essendo personalmente affabile, a volte è stato un critico schietto di altri governi, dicendo all’Ungheria di rispettare i diritti LGBTQ o di lasciare l’Unione Europea e mettendo in discussione lo stato di diritto in Romania e Bulgaria.

Nel suo nuovo incarico, Rutte dovrà sfoderare molte arte politico-diplomatica che ha sviluppato come artefice di coalizioni e premier di quattro governi olandesi.

I suoi ex ministri olandesi descrivono lo stile di leadership di Rutte come estremamente motivato e pratico, il che potrebbe essere uno shock per un’organizzazione gerarchica come la NATO. Rutte sapeva unire cortesia a messaggi fermi, come quando ha contraddetto Trump durante una conferenza stampa in diretta o quando ha stretto la mano al presidente russo Vladimir Putin per così tanto tempo durante una visita ad Amsterdam che Putin è stato costretto a vedere i manifestanti con bandiere arcobaleno.

Nel suo nuovo incarico, Rutte sarà sotto pressione dai membri della NATO nell’Europa orientale per dimostrare di comprendere il loro desiderio di maggiore protezione dalla Russia e di poterli soddisfare.

Dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la NATO ha raddoppiato a circa 10.000 le truppe dispiegate nei suoi membri orientali, in aggiunta alle forze nazionali di quei paesi. Afferma inoltre che centinaia di migliaia di altre potrebbero essere dispiegate rapidamente. Ma i paesi orientali vogliono più truppe e armi, in particolare sistemi di difesa aerea, il che significa convincere i membri occidentali a spostare più risorse a est.

Poiché la NATO prende decisioni per consenso, il potere di un segretario Generale dipende dall’elaborazione di idee politiche e dalla capacità di convincere i leader nazionali a sostenerle.

I funzionari e i diplomatici della NATO affermano che Rutte potrebbe dover moderare la sua fissazione tipicamente olandese per la frugalità fiscale.

In un vertice dell’UE a giugno, Rutte si è scontrato con altri leader quando lui e il cancelliere tedesco Olaf Scholz si sono fortemente opposti al prestito congiunto per finanziare la spesa per la difesa.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che altri leader “hanno ricordato a gran voce” a Rutte che presto sarebbe diventato il capo della NATO e che avrebbe dovuto fare di tutto per assicurarsi che i governi non lesinassero sulla difesa.

La NATO stima che 23 dei suoi 32 membri raggiungeranno il suo obiettivo di spendere il 2% del PIL per la difesa quest’anno, con i Paesi Bassi che hanno appena raggiunto un obiettivo che era stato fissato un decennio fa.

Molti funzionari della NATO sostengono che la spesa dovrà aumentare ulteriormente, forse al 2,5% del PIL o più, per truppe e armi extra per realizzare un massiccio rinnovamento dei piani di difesa dell’alleanza.

Antonio Albanese

