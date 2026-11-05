NATO. Parte la spesa anti-drone: il bazar Alleato per abbatterli prima che ti abbattano

La NATO ha capito che la prossima guerra non si combatte con i carri, ma con sciami di droni da 2.000 euro che mettono in crisi sistemi da 2 milioni. E così, giovedì 5 novembre, ha lanciato quello che in gergo chiama C-UAS marketplace: un supermercato di armi anti-drone.

L’idea è semplice e, per gli standard NATO, rivoluzionaria nella velocità. Fa parte di Drone Edge, l’iniziativa lanciata al Summit di Ankara a luglio, e funziona così: invece di gare infinite, gli Alleati scelgono direttamente dal catalogo NATO, senza nuova gara d’appalto, riporta un comunicato dell’Alleanza.

A gestire il bazar è la NCIA, l’agenzia per le comunicazioni di Bruxelles, che ospita anche il Centro di Eccellenza Counter-UAS. Ha già fatto la prima scrematura: 16 soluzioni di 5 aziende – Alta Ares, Axon Enterprise, Northrop Grumman, OSL UK e Quantum Systems. Non prototipi da laboratorio: sistemi già usati nei paesi alleati e in Ucraina, testati su innovazione nazionale ed esercitazioni. Ce ne sono per tutti i gusti: fissi per proteggere una base, trasportabili per un convoglio, on-the-move per chi insegue lo sciame.

I contratti quadro durano un anno e mezzo, poi si rigareggia. Perché il punto è questo: la tecnologia anti-drone invecchia in sei mesi. Se compri oggi un jammer, domani il nemico cambia frequenza. Per questo la NATO ha messo sul piatto anche 3,1 milioni di euro per far testare le soluzioni a nazioni e comandi.

Ma il numero che conta è un altro: oltre 40 miliardi di dollari in cinque anni. È l’impegno che gli Alleati hanno preso con Drone Edge per capacità counter-drone. Non è un vezzo. Dopo Ucraina, Mar Rosso e i falsi allarmi bomba che hanno paralizzato gli aeroporti europei proprio questa settimana, la minaccia è quotidiana.

Il marketplace, o bazar che dir si voglia, è la risposta burocratica a un problema operativo: come si fa a dare a una brigata lituana o a un aeroporto italiano lo stesso sistema che ha funzionato a Kyiv ieri? Risposta: lo metti a catalogo e lo fai comprare con un click.

Tradotto: la NATO smette di comprare piattaforme e inizia a comprare effetti. Non più “voglio un radar”, ma “voglio abbattere 50 droni a 5 km spendendo meno di loro”.

Se funziona, è la prima volta che l’Alleanza “compra veloce” come il nemico innova.

Tommaso Dal Passo

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