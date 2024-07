NATO. Indo Pacifico nel mirino delle alleanze. Pechino minaccia 

L’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico prevede di espandere il proprio bacino di partner nell’Indo-Pacifico, ha suggerito Michael Carpenter, direttore per l’Europa presso il Consiglio di sicurezza nazionale Usa durante un briefing sul vertice del 75° anniversario dell’Alleanza a Washington.

“Certamente ci sono altri partner che abbiamo nell’Indo-Pacifico che sono di grande valore per l’alleanza Nato. E cercheremo di includere altri partner e altri eventi in futuro”, ha affermato Carpenter, definendo i partner della Nato nell’area indo-pacifica “incredibilmente importanti”.

Carpenter, che funge anche da assistente speciale del presidente americano Joe Biden e coordina le politiche di sicurezza nazionale della Casa Bianca sugli affari europei, ha affermato che è un “momento importante” per cooperare su questioni come la sicurezza informatica, la lotta alla disinformazione e “rafforzare la nostra difesa”. basi industriali” perché la Nato e i suoi alleati nell’Indo-Pacifico avevano “molti interessi comuni”.

Ha aggiunto che la Nato “non si sta espandendo nell’Indo-Pacifico” poiché le capacità di difesa e deterrenza dell’Alleanza sono tutte localizzate nelle regioni euro-atlantiche.

Tuttavia, ha aggiunto, “questo non significa che non dovremmo parlare (…) Dovremmo cooperare, parlare il più possibile, condividere la percezione della minaccia. Certamente la Russia rappresenta la minaccia principale per gli alleati della Nato. Ma… la RPC ha fornito direttamente sostegno alla base industriale della difesa russa”, ha detto, riferendosi alla Repubblica popolare cinese.

Ha sottolineato che gli aiuti di Pechino a Mosca rappresentano una “immensa preoccupazione” non solo per le nazioni della Nato ma anche per i loro partner dell’Indo-Pacifico. “Quindi immagino che avremo una conversazione approfondita su questo argomento”, ha detto Carpenter, riferendosi ai membri e ai partner della Nato.

Pechino ha lanciato un severo avvertimento proprio mentre i leader e gli alti funzionari dell’Alleanza, riuniti a Washington per tre giorni di incontri, da martedì a giovedì, affermando che la “violazione dei confini” della Nato è la “vera fonte di rischi che minacciano la pace globale e stabilità”.

“La Nato dovrebbe restare nel suo ruolo di alleanza difensiva regionale, smettere di creare tensioni nella regione Asia-Pacifico, smettere di spacciare la mentalità della Guerra Fredda e il confronto a blocchi. La Nato non dovrebbe cercare di destabilizzare l’Asia-Pacifico dopo aver fatto lo stesso con l’Europa”, ha detto lunedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, riporta SCMP.

Giovedì 11 luglio, i leader di Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud incontreranno i leader della Nato e i partner dell’Ue. A ciò seguirà una riunione del Consiglio Nato-Ucraina, riunitosi al vertice Nato dello scorso anno a Vilnius, in Lituania, come parte di un pacchetto di sostegno che avvicina l’Ucraina alla Nato.

Dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, queste quattro nazioni dell’Indo-Pacifico hanno avuto una presenza ricorrente ai vertici della Nato; e alcuni attuali partner dell’Indo-Pacifico potrebbero cercare una partecipazione più regolare e formale in futuro. Tuttavia, i piani per istituire un ufficio Nato in Giappone non hanno fatto progressi.

Insieme agli Stati Uniti e ad altri paesi della Nato, il Giappone ha firmato un accordo di sicurezza bilaterale con l’Ucraina. Secondo quanto riferito, la Corea del Sud sta considerando la stessa cosa.

Al vertice, alcune aree in cui dovrebbe essere portata avanti una maggiore cooperazione con i partner dell’Indo-Pacifico includono la lotta alle minacce ibride, la sicurezza informatica, nonché la promozione dell’interoperabilità e il lavoro sulla cooperazione in materia di difesa.

Sempre lunedì 8 luglio, a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto il cessate il fuoco in Ucraina e il dialogo diretto tra Mosca e Kiev durante il suo incontro con il primo Ministro ungherese Viktor Orban.

Prima della sua tappa a sorpresa nella capitale cinese, Orban ha anche avuto colloqui con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, cosa che ha fatto infuriare alcuni leader dell’Unione europea. L’Ungheria, ex membro del Patto di Varsavia, è membro della Nato.

Durante il briefing a Washington, Carpenter ha definito non utili i viaggi di Orban. Carpenter ha affermato che il vertice della Nato invierà un “segnale forte” a Putin e un “messaggio importante al resto del mondo, anche attraverso i nostri partenariati nell’Indo-Pacifico, che siamo più forti insieme, uniti e a sostegno della democrazia democratica”.

Nonostante la dimostrazione di unità, persistono attriti sulla spesa della Nato.

L’anno scorso, solo nove paesi membri della Nato hanno speso circa il 2% del loro Pil per la difesa, una soglia concordata nel 2016. Dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, si dice che più di 20 paesi abbiano speso il 2% o più per la loro difesa. Ciononostante, alcuni paesi – tra cui il Canada – hanno esitato ad aumentare i propri budget militari.

L’amministrazione Biden prevede che durante il vertice, a porte chiuse, la pressione sugli alleati che non raggiungono la soglia del 2% continuerà ad essere espressa a favore di un’equa condivisione degli oneri.

Luigi Medici

