NATO. Il rock’n roll suonato da Trump al vertice turco non spezza l’Alleanza

A bocce ferme possiamo indicare alcuni punti spumeggianti del vertice NATO di Ankara collegati alla presenza di Donald Trump e alluso altalenante rapporto con gli alleati.

Mercoledì il presidente Donald Trump ha gettato nel caos il vertice dei leader della NATO, chiedendo agli Stati Uniti di interrompere i rapporti commerciali con la Spagna e ribadendo le rivendicazioni sulla Groenlandia, salvo poi cambiare idea e affermare che c’era stato amore e “molta unità”.

Parlando ad Ankara, Trump ha definito Madrid un “pessimo partner” nella NATO, attaccando gli alleati per non aver sostenuto la guerra contro l’Iran e ordinando al Segretario del Tesoro Scott Bessent di interrompere tutti gli scambi commerciali con la Spagna, riporta The Arab Weekly.

Le sue dichiarazioni, che includevano anche la dichiarazione di fine del fragile cessate il fuoco con l’Iran, hanno oscurato un vertice che i leader europei speravano potesse superare una serie di controversie che hanno minacciato di disgregare l’alleanza militare.

“La Spagna è una causa persa. Non vogliamo più fare affari commerciali con la Spagna”, ha affermato Trump. “A proposito, vorrei troncare i rapporti. La Spagna è un pessimo partner nella NATO. Non partecipa, non paga. Non voglio avere niente a che fare con la Spagna. Interrompere ogni scambio commerciale con la Spagna, comprese le visite.”Washington e Madrid sono in disaccordo, con la Spagna che ha esplicitamente respinto le richieste di Trump affinché i paesi europei aumentino drasticamente la spesa militare e si facciano carico della propria difesa. La leadership socialista spagnola si è anche rifiutata di consentire agli Stati Uniti di utilizzare il suo spazio aereo o le basi sul suo territorio per la guerra con l’Iran.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha poi dichiarato di aver avuto una conversazione “molto cordiale” con Trump, durante la quale i due hanno discusso dei Mondiali di calcio, ospitati dagli Stati Uniti, e di golf, ma non di spese militari. La ministra della Salute di Sánchez, Monica García, è stata più diretta: ”Siamo un Paese sovrano e democratico che difende il multilateralismo e la pace”, ha dichiarato a X. “Ciò che è terribile è confondere la diplomazia con il bullismo”.

Trump ha parlato al fianco del Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, che ha cercato assiduamente di placare le sue preoccupazioni riguardo alle spese per la difesa, all’Iran e alla Groenlandia, elogiando al contempo il presidente per aver portato alla ribalta tali questioni. Ma uscendo da una riunione a porte chiuse dei leader della NATO, Trump ha poi affermato: “C’era molto amore in quella stanza, molta unità”. Ha anche parlato in termini più calorosi di Volodymyr Zelenskiy durante l’incontro con il presidente ucraino, in netto contrasto con la dura reprimenda che gli aveva rivolto durante un incontro alla Casa Bianca l’anno scorso.

In un potenziale segnale di sostegno all’Ucraina, Trump ha dichiarato che concederà a Kiev la licenza per la produzione di missili Patriot, in un momento in cui la Russia ha intensificato la sua guerra aerea contro le città, sfruttando la carenza di difese aeree ucraine.

Trump non avrebbe ripetuto le sue critiche agli alleati a porte chiuse e che, al contrario, desiderava che gli Stati Uniti rimanessero nella NATO, dichiarando: “Vogliamo restare con voi”.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato di non aver sentito alcuna lamentela da parte di Trump, mentre Rutte ha dichiarato che l’alleanza è “più unita che mai”.

Almeno sulla carta, il vertice si è concluso con un messaggio di solidarietà, con gli alleati della NATO, incluso Trump, che hanno riaffermato il loro “incrollabile impegno” per la difesa collettiva ai sensi dell’articolo 5 del Patto dell’Alleanza, in una dichiarazione congiunta. I membri della NATO hanno inoltre promesso 70 miliardi di euro in aiuti militari all’Ucraina entro il 2026.

“Direi al presidente russo Vladimir Putin che dovrebbe avere più discussioni in pubblico. Questo lo renderebbe più forte”, ha affermato Rutte in un’intervista. “Quello che ha visto ora è che a volte gli alleati non sono d’accordo, litigano un po’, ma poi si riuniscono e si ritrovano”.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha ricevuto elogi da Trump durante il vertice, ha affermato che Ankara è pronta ad assumersi maggiori responsabilità nella condivisione degli oneri all’interno della NATO. Ha aggiunto che il vertice ha gettato le basi per un’alleanza più forte.

Le precedenti dichiarazioni pubbliche di Trump avevano minato il messaggio attentamente elaborato prima del vertice, secondo cui i paesi europei della NATO avevano aumentato la spesa militare, con iniziative per la difesa annunciate martedì per almeno 50 miliardi di dollari.

Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi militari contro l’Iran e revocato la licenza che consentiva all’Iran di vendere petrolio, in risposta agli attacchi contro tre petroliere. Si tratta dell’ennesimo colpo al fragile accordo di cessate il fuoco in una guerra profondamente impopolare in Europa.

“Per me, credo sia finita. Non voglio avere a che fare con loro”, ha detto Trump quando gli è stato chiesto se l’accordo provvisorio con l’Iran fosse terminato. “Sono feccia. Sono persone malate. Sono guidati da persone malate”.

Trump ha anche preteso che il suo Paese controllasse la Groenlandia, territorio semi-autonomo della Danimarca, riaccendendo una questione che ha messo a dura prova l’alleanza che ha sostenuto la sicurezza occidentale dall’inizio della Guerra Fredda.

“La Groenlandia è molto importante per gli Stati Uniti, ma non lo è per la Danimarca”, ha affermato. “Infatti, quando la Danimarca fu invasa dai nazisti in meno di un giorno, Hitler li sconfisse in un giorno, prese il controllo; ci chiesero di occuparci della Groenlandia. Di fatto, prendemmo la Groenlandia, e poi stupidamente la restituimmo”. Il Primo Ministro danese Mette Frederiksen ha affermato che la Groenlandia non è in vendita.

Il presidente francese Macron ha dichiarato di non credere che gli Stati Uniti tenteranno di impadronirsi della Groenlandia: ”Nella nostra alleanza, non ci sono solo regole di solidarietà nel caso in cui uno di noi venga attaccato, ma ci sono, ovviamente, regole di solidarietà per garantire che non ci attacchiamo a vicenda”, ha affermato.

Antonio Albanese

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