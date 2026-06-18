NATO. Hegseth: meno dollari e uomini per l’Alleanza

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha annunciato il 18 giugno una nuova revisione del dispiegamento delle truppe americane in Europa e ha minacciato di sospendere parte dei contributi statunitensi alla NATO se gli alleati che “approfittano” della Difesa non rispetteranno i propri impegni di spesa per la Difesa.

Hegseth, rivolgendosi ai ministri della Difesa presso il quartier generale della NATO a Bruxelles, ha affermato che la revisione statunitense durerà fino a sei mesi e includerà consultazioni con il Congresso degli Stati Uniti, che ha stabilito per legge un numero minimo di forze statunitensi in Europa, riporta Reuters.

Pur non affermando esplicitamente che la revisione potrebbe portare a una riduzione del dispiegamento delle forze statunitensi in Europa, ha sottolineato che l’obiettivo sarà quello di spingere il continente a fare di più, garantendo al contempo che le forze armate statunitensi siano in grado di rispettare i propri impegni globali.

“Non fraintendetemi, questa sarà una vera e propria revisione. Sarà concepita per garantire che la NATO si muova rapidamente e irreversibilmente verso un ruolo guida dell’Europa, assumendosi la responsabilità primaria della difesa dell’Europa”, ha affermato Hegseth.

Hegseth ha anche criticato gli alleati che non hanno sostenuto gli Stati Uniti durante la guerra con l’Iran, dopo che alcuni di essi avevano negato agli Stati Uniti i diritti di base e di sorvolo per attività legate al conflitto.

Ha affermato che la revisione statunitense garantirà il mantenimento dei diritti di base e di sorvolo per gli Stati Uniti.

Le sue dichiarazioni giungono mentre i paesi dell’Alleanza si affannano a colmare le lacune nelle loro forze di crisi – le capacità nazionali impegnate a favore dell’alleanza transatlantica in caso di emergenza – dopo che Washington ha tagliato alcuni contributi con effetto immediato.

Il mese scorso gli Stati Uniti hanno comunicato ai propri alleati la decisione di ridurre il numero di capacità militari statunitensi a disposizione dell’Alleanza in caso di crisi, sollevando interrogativi urgenti in vista del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio.

La mossa mira a porre fine gradualmente a una “malsana codipendenza” dalle forze statunitensi, poiché Washington si trova ad affrontare la potenziale minaccia di conflitti simultanei in più teatri operativi, secondo quanto affermato dal SACEUR NATO, il generale del’USAF Alexus Grynkewich.

Arrivando per un incontro con le sue controparti presso il quartier generale della NATO a Bruxelles, Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti saranno franchi, sia in pubblico che in privato, riguardo ai Paesi che devono fare di più per rispettare i propri impegni: ”Alcuni Paesi devono ancora fare di più, e saremo franchi al riguardo, sia in privato che in pubblico. Credo che sia importante che gli amici siano onesti con gli amici”, ha affermato Hegseth.

“La NATO 3.0 rappresenta il riconoscimento, dopo la Guerra Fredda, della necessità di tornare a un’alleanza militare solida e intransigente, dotata di reali capacità di deterrenza qui sul continente e in grado di assumere la guida della difesa convenzionale dell’Europa.”

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato che la riduzione del contributo statunitense alle forze di crisi della NATO è già entrata in vigore: “È immediata (…) Tuttavia, sono un po’ restio a dirlo perché si tratta di uno strumento di pianificazione. Cosa accadrebbe nella realtà? Se scoppiasse una guerra… tutti gli alleati, compresi gli Stati Uniti, farebbero il massimo per garantire la nostra capacità di combattere.”

Alcuni ministri hanno esplicitato offerte di aumento del contributo al fondo di crisi della NATO prima di entrare nella riunione di Bruxelles.

Il ministro della Difesa belga Theo Francken ha dichiarato che il suo Paese contribuirà maggiormente alle forze di crisi della NATO per aiutare a sostituire alcune capacità statunitensi, tra cui i caccia F-16 e i droni MQ-9B SkyGuardian: ”Ci saranno intense discussioni su chi farà cosa, ma posso dire che il Belgio darà il suo contributo”, ha affermato il ministro.

Colmare altre lacune richiederà più tempo, poiché gli europei non dispongono di armi come i missili a lungo raggio, il che ha spinto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a chiedere un processo sincronizzato per prevenire “pericolose carenze di capacità in Europa”. “È difficile e pericoloso per la sicurezza del territorio NATO in Europa se le capacità vengono ritirate troppo rapidamente senza avere chiarezza su quando potranno essere compensate”, ha avvertito, citando i missili a lungo raggio come una delle capacità difficili da sostituire. “Lì avremo bisogno di soluzioni provvisorie o di tempo prima del loro ritiro. Questo dovrà essere negoziato con i nostri partner americani. In generale, saremo in grado di compensare in gran parte, ma avremo bisogno di altro tempo”, ha affermato Pistorius.

Gli Stati Uniti non hanno reso pubblici i dettagli delle riduzioni, ma queste riguardano aerei per il rifornimento in volo, caccia, droni e navi, secondo i dati forniti a Reuters da una fonte militare.

Il numero di caccia F-15 e F-15E statunitensi a disposizione della NATO si ridurrà di un terzo, arrivando a 99, e il numero di droni MQ-4 e MQ-9 Reaper si dimezzerà, arrivando a 12, secondo la fonte.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/