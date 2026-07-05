NATO. Gli europei hanno colmato gran parte delle lacune create dal ritiro USA

SACEUR NATO, il generale statunitense Alex Grynkewich, ha affermato che gli alleati europei hanno colmato la maggior parte delle lacune create dalla decisione degli Stati Uniti di ridurre alcuni dei loro contributi militari in tempi di crisi. Questa valutazione giunge a pochi giorni dal vertice NATO in Turchia, previsto per il 7 e l’8 luglio, dove la pianificazione delle forze sarà probabilmente un tema centrale.

Grynkewich ha dichiarato che gli alleati europei si sono mossi rapidamente dopo che Washington, il 3 giugno, ha segnalato la sua intenzione di non fornire più al continente alcune risorse, tra cui una portaerei e navi di supporto, aerei per il rifornimento in volo e decine di caccia. Ha inoltre affermato che sono già iniziati i lavori per la predisposizione di piani di riserva nel caso in cui l’Europa venisse attaccata, riporta India Today.

Il Modello di Forza NATO è il piano principale dell’Alleanza per la messa a disposizione delle forze dei suoi 32 Stati membri in tempo di pace, crisi o guerra. Definisce le risorse militari che i comandanti possono utilizzare gradualmente durante i primi sei mesi di qualsiasi conflitto. “Nel giro di poche settimane, gli alleati europei hanno in gran parte colmato le lacune lasciate dalle riduzioni statunitensi al Modello di Forza NATO”, ha affermato Grynkewich. “E in quelle poche aree in cui non hanno, dove attualmente non dispongono di una capacità equivalente da sostituire, stiamo valutando capacità alternative con un effetto equivalente”, ha affermato, senza fornire dettagli.

La decisione del Pentagono ha colto di sorpresa molti alleati. Ha comunicato ai partner della NATO che gli Stati Uniti avrebbero fornito meno risorse, concentrandosi su possibili minacce altrove, in particolare dalla Cina nella regione indo-pacifica. In risposta, gli alleati europei e il Canada hanno rivisto i propri arsenali per valutare cosa avrebbero potuto offrire in caso di attacco a uno dei membri. La Gran Bretagna, ad esempio, ha posto una seconda portaerei e i caccia F-35 a un livello di prontezza operativa più elevato per l’impiego in caso di emergenza.

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha minimizzato l’impatto della mossa dell’amministrazione Trump. Ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero spostato maggiori risorse in Europa in caso di conflitto, come accaduto durante la guerra contro l’Iran. “Non si tratta di dove sono attualmente dislocate le forze e le risorse”, ha dichiarato Rutte il mese scorso. “Si tratta di stabilire chi farebbe cosa se i nostri piani di difesa venissero attivati. Quindi, diciamo in caso di una situazione prevista dall’articolo 5.”

In base all’articolo 5, la garanzia di sicurezza collettiva dell’alleanza, i 32 membri concordano che un attacco a uno di essi sarà trattato come un attacco a tutti, sebbene non sia richiesto loro di fornire supporto militare. Nel complesso, la NATO afferma che gli alleati europei si sono attivati ​​per colmare la maggior parte delle lacune lasciate dai tagli statunitensi, mentre l’alleanza rivede i suoi piani di prontezza operativa.

Tommaso dal Passo

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