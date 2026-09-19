NATO. Germania schiererà Eurofighter e soldati in Lettonia a seguito dell’appello lettone di protezione in vista delle elezioni; l’Europa rafforza così il fianco orientale della NATO in un crescente dibattito tra deterrenza vs rischio escalation

Secondo Politico, la Germania schiererà quattro Eurofighter presso la base aerea di Lielvārde, nella Lettonia centrale, per circa una settimana a partire dalla fine di settembre e l’inizio di ottobre, lo ha reso noto mercoledì 16 settembre il Ministero della Difesa tedesco. Questa decisione è giunta a seguito alla richiesta di Riga di ulteriore supporto NATO per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo dopo i recenti incidenti con droni e in vista delle elezioni parlamentari del 3 ottobre. Il rafforzamento della sorveglianza aerea avviene inoltre in un contesto di crescente attenzione nei Paesi baltici alla possibilità di nuove attività ibride attribuite a Russia e Bielorussia.

I jet tedeschi, provenienti dal 74° Stormo Aereo Tattico di Neuburg an der Donau, opereranno nell’ambito della missione NATO di “Air Policing” rafforzata per l’area settentrionale. Berlino schiererà anche diverse decine di militari. La Germania ha inoltre annunciato lo schieramento di cinque Eurofighter ad Ämari, in Estonia, nel periodo compreso tra dicembre e marzo, per una regolare rotazione di pattugliamento aereo nell’ambito della NATO, nonché lo schieramento di circa di 120 soldati.

Lo schieramento temporaneo degli Eurofighter in Lettonia rappresenta una delle manifestazioni operative del processo di potenziamento della deterrenza europea sul fianco orientale della NATO. La richiesta di Riga è arrivata dopo una serie di incidenti con droni sul fianco orientale dell’Alleanza e in vista delle elezioni parlamentari del 3 ottobre. Secondo il ministero della Difesa lettone, oltre alla Germania anche Italia e Turchia contribuiranno al rafforzamento della protezione dello spazio aereo durante il periodo elettorale. I caccia dell’aeronautica militare turca, già schierati presso la base aerea di Ämari in Estonia nell’ambito della missione NATO di difesa aerea, parteciperanno quindi al rafforzamento della difesa dello spazio aereo lettone. Non è stata tuttavia specificata la natura esatta del loro impegno.

Il rafforzamento della presenza tedesca sul fianco orientale della NATO si inserisce in una più ampia trasformazione della politica di difesa europea. Al vertice NATO dell’Aia del giugno 2025 gli alleati hanno concordato di portare gli investimenti complessivi per la difesa e la sicurezza al 5% del PIL, di cui il 3,5% destinato alle esigenze militari fondamentali. La Germania ha successivamente fissato per il 2029 l’obiettivo del 3,5% per la sola componente militare, anticipando rispetto alla scadenza generale dell’Alleanza. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che Berlino raggiungerà questo traguardo prima di molti altri Paesi europei come dimostrazione della volontà e capacità tedesche di difendere il Paese e la sua libertà.

Il rafforzamento della presenza aerea sul fianco orientale si sviluppa tuttavia in un contesto politicamente delicato, nel quale alla necessità di rafforzare la deterrenza si accompagna il timore di un’escalation. Il primo ministro slovacco Robert Fico ha recentemente sostenuto che ora l’Europa si trova più vicina a una guerra su larga scala e ha espresso preoccupazione per il rischio che incidenti lungo il fianco orientale possano provocare un confronto diretto tra la NATO e la Russia, anche attraverso il ricorso all’Articolo 5 dell’Alleanza. Una preoccupazione che, da una prospettiva diversa, emerge anche dalle parole della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, secondo cui l’aumento delle provocazioni russe non dovrebbe indurre gli alleati a reagire in modo da favorire un’ulteriore escalation che “gioverebbe più a Mosca che all’Europa”. Le due posizioni non coincidono sul piano politico, ma mostrano una medesima attenzione al rischio che gli incidenti o le provocazioni lungo il fianco orientale possano sfociare in un confronto più ampio.

A questo quadro si aggiunge la pianificazione della NATO per scenari di conflitti multipli e simultanei. Alla conferenza annuale dei capi delle missioni diplomatiche tedesche a Berlino, il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha affermato che l’Alleanza sta pianificando una strategia per l’eventualità di due conflitti su larga scala simultanei: un attacco russo all’Europa e un’offensiva cinese contro Taiwan.

Il quadro è reso ancora più complesso dal dibattito sul ruolo futuro degli Stati Uniti nella difesa europea. Mentre il Pentagono valuta scenari che potrebbero comportare il ritiro di circa 25.000 militari statunitensi dall’Europa, con un’opzione più ampia fino a 40.000, il presidente Donald Trump ha annunciato parallelamente sulla piattaforma Truth social progressi verso la possibile creazione di una nuova base dell’esercito americano in Polonia. Nessuna delle ipotesi di riduzione è stata però ancora definitivamente approvata. Qualora l’accordo venisse raggiunto, secondo Trump la località potrebbe essere annunciata a breve in quello che ha definito un passo storico nel partenariato tra Stati Uniti e Polonia.

L’attuale dibattito sulla sicurezza europea è caratterizzata da questa apparente tensione tra rafforzamento e ridistribuzione delle risorse. Mentre Berlino parla di aumentare la capacità europea di difesa e rafforza temporaneamente la presenza aerea nei Paesi baltici, la NATO prepara scenari che includono la possibilità di scenari multipli e Washington valuta una diversa configurazione della propria presenza militare in Europa con una Polonia che potrebbe assumere un ruolo ancora più centrale sul fianco orientale. Il dispiegamento degli Eurofighter tedeschi in Lettonia assume un significato che va oltre alla mera protezione delle elezioni del 3 ottobre; rappresenta un esempio concreto di come la NATO stia rafforzando la propria presenza sul fianco orientale evitando però il rischio di un’escalation incontrollata e diretta con la Russia.

Cristina Uccello

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