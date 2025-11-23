NATO. Esercitazione Neptun Strike con minore presenza USA

L’esercitazione militare, Neptune Strike, riunisce gli Stati Uniti e nove dei suoi alleati, tra cui Regno Unito, Grecia, Polonia e Turchia, per esercitarsi in attacchi a lungo raggio sul fianco orientale della NATO, colpendo campi di addestramento vicini alla Russia.

L’obiettivo dell’esercitazione è difendere vie d’acqua critiche come il Mediterraneo, che collega l’Europa con l’Africa e il Medio Oriente e trasporta circa il 30% del traffico petrolifero mondiale, secondo le Nazioni Unite, riporta CBS.

L’esercitazione si svolge mentre la Russia mette alla prova l’Alleanza guidata dagli Stati Uniti con frequenti incursioni nello spazio aereo della NATO utilizzando droni e caccia.

“Considero queste attività come volte a rafforzare l’Alleanza”, ha dichiarato il generale Alexus Grynkewich, capo del Comando Europeo degli Stati Uniti e Comandante Supremo Alleato della NATO in Europa, SACEUR.

Grynkewich, generale a quattro stelle a capo di circa 80.000 soldati statunitensi, ha affermato che la NATO deve essere pronta a combattere conflitti concomitanti con Russia e Cina entro il 2027. “Certo, non speriamo in questo risultato, ma bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza”, ha dichiarato Grynkewich, aggiungendo che una guerra con una o entrambe le due superpotenze “non è assolutamente” inevitabile: ”Il nostro obiettivo principale è impedire che questo conflitto si verifichi”, ha affermato Grynkewich.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano preso parte alle precedenti edizioni dell’esercitazione militare, quest’anno la loro presenza è stata minore, poiché l’amministrazione Trump ha pressato le nazioni alleate affinché investano maggiori risorse nella difesa europea. Tornando al suo primo mandato, Trump ha ripetutamente insistito affinché i membri della NATO aumentassero la spesa per la difesa ad almeno il 5% del rispettivo PIL.

Il Pentagono ha anche annunciato il mese scorso la riduzione del numero di truppe statunitensi dispiegate nell’Europa orientale. Per l’esercitazione di quest’anno sono stati schierati i B-52 della Bomber Task Force dell’Aeronautica Militare statunitense.

L’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 ha trascinato il Paese in un pantano militare, costando centinaia di migliaia di vite.

La NATO sta osservando e imparando da ciò che sta accadendo in Ucraina. Grynkewich ha dichiarato che la NATO è pronta a combattere una guerra oggi stesso, se necessario, ma che la prontezza è il miglior deterrente per qualsiasi avversario.

Anna Lotti

