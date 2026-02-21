NARRATIVA. Le parole hanno un orizzonte. È il momento di raggiungerlo

Il tuo racconto è quasi pronto a prendere il volo, scade il 28 marzo il viaggio narrativo di Orizzonti di parole. Si avvicina la scadenza per partecipare a “Orizzonti di parole”, il concorso letterario dedicato ai racconti brevi che, dopo il grande interesse suscitato dalla pubblicazione del bando lo scorso novembre, entra ora nella sua fase finale. Fino al 28 marzo 2026 autrici e autori possono ancora inviare il proprio racconto e cogliere l’occasione di dare voce a storie capaci di attraversare confini reali e immaginari.

L’iniziativa nasce dal desiderio di trasformare idee ed emozioni in narrazioni autentiche, offrendo uno spazio alle parole che sanno illuminare ciò che spesso rimane invisibile. La scrittura restituisce prospettive, crea ponti, trasforma l’ordinario in straordinario, e proprio da questa consapevolezza prende vita la nuova edizione del concorso “I racconti di Bookreporter”, dedicato ai racconti brevi inediti e rivolto a chi ama inventare, immaginare e narrare.

Il concorso vuole valorizzare la narrativa breve come forma espressiva immediata e potente, capace di interpretare le esigenze della contemporaneità e di incontrare la sensibilità dei lettori di oggi. L’obiettivo è dare spazio a voci nuove e originali, storie capaci di emozionare, sorprendere e interpretare il presente attraverso generi diversi. Chi desidera raccontare un amore moderno, rievocare un frammento del passato, intrecciare reale e mistero o dare forma a indagini e memorie personali troverà un terreno creativo fertile e accogliente.

“I racconti di Bookreporter” si presenta come una vetrina per talenti emergenti e un laboratorio narrativo aperto, un invito a condividere ciò che le parole sanno costruire quando sono guidate da passione, cura e autenticità. Il progetto coinvolge esordienti e appassionati di ogni età e vuole riportare l’attenzione sul valore del racconto come strumento di riflessione, memoria e immaginazione in un tempo in cui la comunicazione tende a essere rapida e frammentata.

Il tema scelto per questa edizione è l’orizzonte, interpretato in modo libero e personale come spazio fisico, simbolico o esistenziale. Ogni storia, che narri un viaggio, un cambiamento, una sfida o una rivelazione, può diventare un’occasione per guardare oltre, superare limiti, esplorare nuovi punti di vista.

Alessandro Conte, presidente della giuria, sottolinea il valore culturale dell’iniziativa affermando che “un racconto breve è un piccolo universo che si apre al lettore con la forza di un’intuizione e l’intensità di un’esperienza vissuta. Siamo alla ricerca di storie capaci di sorprendere ed emozionare, di narrazioni che lascino intravedere nuovi orizzonti, perché la letteratura rimane uno dei modi più profondi per comprendere noi stessi e il mondo che ci circonda”.

La partecipazione al concorso è aperta fino al 28 marzo 2026, termine ultimo per l’invio dei testi. Un’occasione preziosa per permettere alle proprie parole di raggiungere nuovi lettori e nuovi spazi di ascolto. Il bando completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sui canali ufficiali dell’iniziativa, cliccando qui.

Le parole hanno un orizzonte. È il momento di raggiungerlo.

Redazione

