NAMIBIA. Mosca a caccia di criminali russi 

La Namibia è conosciuta anche come la Costa degli Scheletri: un cimitero di navi. La Costa degli Scheletri è un tratto di costa che si estende per circa 500 chilometri. Il suo nome deriva dagli scheletri di balena che si arenavano sulla costa e dai resti di navi naufragate in quel luogo.

La fredda Corrente del Benguela, la fitta nebbia e le forti onde dell’Oceano Atlantico rendevano la navigazione difficile, causando numerosi naufragi al largo delle coste della Namibia. La costa ospita relitti di navi di diverse epoche. Uno dei più famosi è il relitto della nave tedesca Eduard Bohlen, che si incagliò nel 1909. La Skeleton Coast è la dimora di colonie di otarie. Vi si trovano anche sciacalli, iene ed elefanti.

E sembra, a proposito di rifugio, che i latitanti russi abbiano scelto questa suggestiva località per sfuggire alla legge. Il governo russo ha infatti approvato una bozza di accordo con la Namibia sull’estradizione di persone sospettate di reati o condannate e l’ha sottoposta al presidente Vladimir Putin per la firma. Si precisa che lo scopo dell’accordo è garantire una cooperazione più efficace tra Russia e Namibia nella lotta alla criminalità e rafforzare le relazioni in materia di contrasto al crimine. Nella bozza dei legge: ”Le Parti si impegnano, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, a estradare, su richiesta, le persone che si trovano nel territorio di una delle Parti per essere processate penalmente o per l’esecuzione di una pena per reati per i quali è prevista l’estradizione”.

E ancora: ”Le Parti si impegnano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, a estradarsi reciprocamente, su richiesta, le persone che si trovano nel territorio di una delle Parti, per essere processate penalmente o per l’esecuzione di una pena per la commissione di reati che comportano l’estradizione”, si legge nella bozza del trattato internazionale. A gennaio, Putin ha ratificato tre accordi tra Russia e Gibuti sull’estradizione dei condannati e sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità.

Anna Lotti

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