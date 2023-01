NAGORNO KHARABAK. Battaglia verbale tra Baku e Erevan sul corridoio di Lachin

Baku ha parzialmente aperto l’unico gasdotto che arriva all’Artsakh, cioè il Nagorno Kharabak dell’Armenia, ma a causa della debole pressione, l’approvvigionamento di gas nella repubblica verrà ripristinato con alcune restrizioni. «Al fine di garantire il funzionamento ininterrotto delle infrastrutture vitali e dei bisogni minimi della popolazione, una quantità limitata del gas fornito sarà disponibile per gli edifici residenziali a Stepanakert, le stazioni di servizio regionali, nonché alcune strutture strategiche», si legge in un comunicato della sede operativa dell’Artsakh .

«L’Azerbaigian si è è confuso nella sua retorica sul corridoio Lachin» ha riferito il ministro per gli Affari esteri azero, Ararat Mirzoyan in un’intervista all’agenzia Armenpress. «L’Azerbaigian insiste spesso che il corridoio non è chiuso, poi dice che il corridoio è chiuso per motivi ambientali, e quando è stato annunciato che questa miniera aveva smesso di funzionare, le persone che si spacciavano per attivisti ambientali hanno chiesto l’ispezione dei veicoli della Croce Rossa e dei rifornimenti umanitari, passando per il corridoio, poi, accompagnati dalle forze di pace russe, hanno fatto irruzione in un’auto che trasportava bambini che tornavano in Nagorno-Karabakh e hanno terrorizzato i bambini. Ora queste azioni sono giustificate dal trasferimento fittizio di mine», ha detto Mirzoyan.

Il capo del ministero degli Esteri armeno ha ribadito che la Repubblica d’Armenia ha svolto attività minerarie solo sul territorio sovrano della Repubblica d’Armenia e lo ha fatto esclusivamente a scopo di autodifesa, in quanto è stata oggetto di aggressione militare da parte dell’Azerbaigian a maggio e Novembre 2021 e settembre 2022. Ha osservato che al momento rimane elevato il pericolo di una nuova aggressione militare contro il territorio sovrano della Repubblica di Armenia.

«Le mine che la parte azera espone a fini propagandistici e sostiene che siano state prodotte nel 2021 e che siano state recentemente trasportate dall’Armenia al Nagorno-Karabakh attraverso il corridoio di Lachin, sono infatti finite in Azerbaigian a seguito delle aggressioni del 2021-2022 dal territorio dell’Armenia», ha detto Mirzoyan.

Nel frattempo le farmacie restano senza farmaci, mancano quelli pediatrici e la popolazione vive al freddo.

Maddalena Ingrao