MYANMAR. Si moltiplicano le accuse dei golpisti contro Aung San Suu Kyi

La leader spodestata del Myanmar Aung San Suu Kyi è stata portata in tribunale il giorno dopo che la polizia ha sparato sui manifestanti e ucciso almeno 18 persone. Un mese dopo la presa di potere del 1 febbraio, l’udienza presso un tribunale a livello distrettuale ha avuto luogo a Naypyitaw, secondo il suo avvocato.

La polizia ha inizialmente arrestato Suu Kyi con due accuse separate, riporta Nikkei: possesso di walkie-talkie importati illegalmente e omissione di sufficienti misure anticoronavirus. Potrebbe affrontare una pena detentiva massima di tre anni per ogni accusa. Inoltre, lunedì, il tribunale ha presentato due ulteriori accuse contro di lei, ha detto un avvocato che agisce per lei. Suu Kyi è apparsa in buona salute all’udienza tenutasi in videoconferenza, secondo l’avvocato.

Min Min Soe, l’avvocato, riporta Reuters, ha detto che Suu Kyi aveva chiesto di vedere il suo team legale durante l’udienza in videoconferenza. Uno dei capi d’accusa aggiuntivi proveniva dal codice penale dell’era coloniale del paese, che vieta di pubblicare informazioni che possono “causare paura o allarme”. Un’altra è stata aggiunta in base a una legge sulle telecomunicazioni, che stabilisce che l’attrezzatura ha bisogno di una licenza.

Min Min Soe ha detto che la prossima udienza sarà il 15 marzo. I resoconti del procedimento non sono stati resi pubblici, ma il processo è quasi certo che sarà lungo e che la terrà in detenzione per tutto il tempo. Se Suu Kyi viene giudicata colpevole, la sua pena detentiva potrebbe sovrapporsi alle elezioni promesse dalla giunta. In tal caso, non le sarebbe permesso di candidarsi per un seggio legislativo.

Nel frattempo, Zaw Min Tun, portavoce dei militari di Myanmar, ha detto che il Consiglio di amministrazione statale della giunta ha deciso il 19 febbraio di eliminare la carica di consigliere di stato, tenuta da Suu Kyi per quasi cinque anni prima del colpo di stato del 1° febbraio. Anche se Suu Kyi non era il capo ufficiale dello Stato, il suo partito al potere, la Lega Nazionale per la Democrazia, Nld, aveva sostenuto che come consigliere di Stato era al di sopra del presidente. La Nld ha vinto le elezioni generali del 2015 con una valanga di voti, sigillando una transizione storica verso un governo civile. Ma la costituzione creata dai militari ha impedito a Suu Kyi di diventare presidente perché i suoi figli sono cittadini stranieri. La Nld ha aggirato questo divieto con una legge che istituisce la carica di consigliere di stato.

L’esercito si è impegnato a tenere un’elezione generale che coinvolga più partiti una volta terminato lo stato di emergenza del paese. La costituzione richiede un’elezione generale entro sei mesi dalla revoca dell’ordine, anche se lo stato di emergenza può durare per due anni se l’ordine viene rinnovato.

La giunta ha iniziato i preparativi per il voto. La commissione elettorale del Myanmar, con un nuovo staff dopo il colpo di stato, ha incontrato i leader di partito a Naypyitaw il 26 febbraio. La riunione includeva rappresentanti di oltre 50 partiti, tra cui il Partito della Solidarietà e dello Sviluppo dell’Unione legato ai militari.

Assente, tuttavia, l’Nld, che ha ottenuto l’80% dei seggi parlamentari nelle elezioni di novembre. I militari hanno denunciato diffuse irregolarità nelle liste elettorali come giustificazione per il colpo di stato.

I cittadini che sostenevano la Nld sono scesi in strada per protestare. Le dimostrazioni sono continuate domenica in tutto il Myanmar, ma la polizia antisommossa ha rimosso con la forza i manifestanti in diverse località, con almeno 18 persone uccise.

Graziella Giangiulio