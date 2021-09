MYANMAR. Salta Internet, si temono nuove sanguinose repressioni della Giunta

I residenti dei comuni del Myanmar dove le autorità hanno chiuso l’accesso a internet temono un’imminente offensiva militare con il blocco delle informazioni e un aumento degli arresti da quando il Governo ombra di Unità Nazionale, Nug, ha dichiarato guerra alla giunta la scorsa settimana.

L’accesso a internet è ora interrotto in 10 comuni in cinque regioni amministrative teatro di diffuse proteste anti-giunta da quando i militari hanno preso il potere in un colpo di stato il 1° febbraio. Tra le regioni prive di commissione ci sono Sagaing, Mandalay e Magway, così come lo stato di Kachin, già teatro di profonda rivolte antisistema negli anni scorsi, riporta Radio Free Asia – Rfa

Nei paesi del Kachin, internet è stato giù dal 20 agosto, mentre l’accesso nella maggior parte delle borgate nelle regioni di Mandalay, Sagaing e Magway è stato bloccato il 14 settembre.

Le chiamate a Ooredoo Myanmar, che aziona i servizi di telecomunicazione nel paese, vengono reindirizzate ad un messaggio vocale che giustifica le interruzioni perché fatte «sotto istruzione dal ministero di Trasporto e delle Comunicazioni» e che i clienti sarebbero stati informati «appena possibile, se il servizio verrà ristabilito».

Secondo Rfa, sono state distrutte 65 torri di comunicazione dal 4 settembre nelle regioni di Mandalay, Sagaing, Magway e Ayeyawaddy, e negli stati Chin e Shan meridionale.

Le milizie della Mobilitazione di difesa popolare hanno distrutto decine di torri gestite dalla società di telecomunicazioni Mytel Telecommunications Co. gestita dai militari, nel tentativo di diminuire le entrate dell’azienda che il regime, secondo loro, userà per comprare armi da brandire contro la popolazione. Molte sono state distrutte dal 7 settembre, quando il governo ombra ha dichiarato lo stato di emergenza a livello nazionale e ha invitato alla ribellione aperta contro il governo della giunta, provocando un’escalation di attacchi contro obiettivi militari da parte di varie milizie alleate e gruppi etnici armati.

Ben 11 torri sono state distrutte il 7 settembre nella sola borgata Butalin di Sagaing, hanno detto. Almeno cinque torri Mytel sono state fatte saltare in aria tra il 9 e il 15 settembre nella città di Tedim, nello stato del Chin settentrionale, e la gente del posto ha detto che le connessioni internet Mytel non sono disponibili da mercoledì.

In diverse aree, le connessioni internet per tutti e quattro gli operatori del Myanmar, Mpt, Telenor, Ooredoo e Mytel, sono state interrotte. La giunta avrebbe ordinato a tutti gli operatori di telecomunicazioni di chiudere le linee internet 3G, 4G e WTTH (banda larga) a Sagaing, Mandalay e Magway a partire dal 14 settembre.

La norvegese Telenor Myanmar, ha confermato che stava sperimentando «limitazioni nella fornitura di servizi a causa del rispetto delle leggi locali nel paese», senza fornire dettagli.

In più di sette mesi dal colpo di stato del 1 febbraio, le forze di sicurezza hanno ucciso 1.105 civili e arrestato almeno 6.572, secondo l’Associazione di assistenza ai prigionieri politici, Aapp, nella repressione delle proteste anti-giunta.

Durante il colpo di stato, internet è stato tagliato in tutto il paese, con wi-fi e servizi a banda larga chiusi fino alla fine di aprile e solo internet via cavo e servizi internet per le imprese accessibili. Secondo Rfa, 707 persone sono state uccise dalle forze di sicurezza durante quel periodo.

Durante le precedenti chiusure di internet, sono emerse poi notizie di soldati governativi che entravano nei villaggi per saccheggiare e bruciare le case, costringendo i residenti a fuggire. Tuttavia, la giunta ha difeso i blocchi: limitare l’accesso a internet ha ridotto il numero di post sui social media su questioni di sicurezza nazionale, compresi i movimenti e le attività militari.

Luigi Medici