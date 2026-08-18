MYANMAR. Mosca sostiene l’ottima collaborazione con Naypyidaw

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le relazioni tra Russia e Myanmar si sono sviluppate costantemente sin dalla loro instaurazione nel 1948 e che negli ultimi anni hanno assunto un carattere di “particolare fiducia”.

Intervenendo martedì al Cremlino durante un colloquio con il presidente birmano Min Aung Hlaing, Putin ha dichiarato che i due Paesi collaborano attivamente su questioni internazionali e che vi sono margini per un’ulteriore espansione dei legami economici e della cooperazione in materia di sicurezza. “Le relazioni tra i nostri Paesi sono state instaurate nel 1948 e si sono sviluppate costantemente nel corso degli anni, acquisendo un carattere di particolare fiducia negli ultimi anni”, ha affermato il presidente russo, riporta TRT.

Putin ha ringraziato Min Aung Hlaing per il sostegno allo sviluppo delle relazioni della Russia con l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e ha affermato che Mosca e Naypyidaw dovrebbero intensificare la cooperazione economica, nell’ambito della quale sono già in corso diversi progetti.

Il presidente russo ha inoltre espresso le sue condoglianze per le inondazioni in Myanmar, affermando che decine di migliaia di persone sono state colpite.

Nel settembre 2023, la giunta militare birmana e la Russia hanno firmato un memorandum d’intesa sulla “cooperazione nelle attività elettorali”. Funzionari della commissione elettorale birmana, composta in gran parte da membri della giunta, firmarono il memorandum d’intesa con le loro controparti russe durante una visita in Russia, ripotava allora il Global New Light of Myanmar.

La delegazione, all’epoca, aveva “anche esaminato i metodi elettorali russi, le condizioni per lo svolgimento delle elezioni e le procedure di campagna elettorale”, ha affermato il giornale birmano.

Mosca è uno stretto alleato della giunta militare, a cui fornisce armi e supporto diplomatico mentre l’esercito birmano sta lottando per reprimere l’opposizione armata al colpo di stato del febbraio 2021.

Il capo della giunta, Min Aung Hlaing, ha incontrato il presidente Vladimir Putin in più occasioni durante i suoi numerosi viaggi in Russia da quando ha preso il potere. L’esercito birmano ha sempre definito “giustificata” l’offensiva di Mosca in Ucraina.

Maddalena Ingroia

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