MYANMAR. Min Aung Hlaing: da Generalissimo a Presidente

Min Aung Hlaing si è dimesso lunedì dalla carica di capo delle forze armate del Myanmar per candidarsi alla presidenza, l’ultimo passo negli sforzi dei generali per mantenere il potere dietro la facciata di un’amministrazione civile, cinque anni dopo il colpo di stato che hanno guidato contro un governo eletto.

La mossa segue le controverse elezioni tenutesi tra dicembre e gennaio, vinte da un partito sostenuto dai militari, ma ampiamente criticate come una farsa dalle Nazioni Unite e da molti paesi occidentali, riporta Reuters.

Il golpe che ha rovesciato il governo democraticamente eletto della vincitrice del Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi ha scatenato proteste di massa che si sono trasformate in una rivolta nazionale dopo la brutale risposta dei militari.

La guerra civile, che continua a imperversare, ha causato quasi 93.000 morti, oltre 3,6 milioni di sfollati e ha ulteriormente danneggiato un’economia già fragile.

Nonostante i combattimenti, la giunta ha organizzato nuove elezioni, escludendo il partito di Aung San Suu Kyi e altri gruppi di opposizione, garantendo così la vittoria schiacciante del Partito dell’Unione per la Solidarietà e lo Sviluppo, sostenuto dai militari.

Min Aung Hlaing ambisce da tempo a diventare ufficialmente presidente, nonostante la guerra civile abbia intaccato il prestigio e il controllo dei militari sul Paese. Nella camera bassa del parlamento appena insediato, Min Aung Hlaing, che ha comandato le forze armate del Myanmar dal 2011, è stato uno dei due candidati alla vicepresidenza proposti dai parlamentari.

Anche la camera alta nominerà un candidato alla vicepresidenza, e successivamente entrambe le camere sceglieranno il presidente tra i tre candidati. La data di tale votazione non è ancora stata annunciata.

Nato in una famiglia del sud del Myanmar, Min Aung Hlaing ha studiato legge prima di entrare nell’esercito e scalare costantemente i ranghi, culminando nella sua promozione a capo delle forze armate esattamente 15 anni fa.

Considerato un uomo spietato, Min Aung Hlaing si è affidato a una raffinata capacità di gestire le élite del paese, utilizzando tattiche che includono l’assegnazione di posizioni importanti a fedelissimi e la punizione degli avversari politici.

In una cerimonia separata nella capitale Naypyitaw, Min Aung Hlaing ha ceduto la carica di comandante in capo delle forze armate a Ye Win Oo, un ufficiale della sua cerchia ristretta: ”Continuerò a servire gli interessi del popolo, delle forze armate e gli interessi nazionali del paese”, ha dichiarato in un discorso trasmesso dai media militari.

Ye Win Oo è stato nominato capo dei servizi segreti del Myanmar nel 2020 ed è stato promosso a comandante in capo dell’esercito all’inizio di questo mese.

Diplomato alla Scuola di Addestramento Ufficiali – anziché all’Accademia delle Forze Armate, da sempre fucina di ufficiali – Ye Win Oo ha precedentemente comandato una divisione di fanteria e il Comando Sud-Occidentale nel delta dell’Ayeyarwady, nel sud del Paese.

Luigi Medici

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