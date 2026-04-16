MYANMAR. L’opposizione militare si unisce per sconfiggere la Giunta

Con i suoi 78 anni, la guerra civile in Myanmar è la più lunga della storia moderna. Per gran parte di questo tempo, si è trattato di una lotta frammentata e logorante, con una dozzina di gruppi armati etnici che combattono contro il regime militare, ciascuno per conto proprio, nel proprio angolo di una nazione già di per sé frammentata.

Ma qualcosa di significativo sta cambiando da entrambe le parti del conflitto. Si stanno formando nuove alleanze e l’esito potrebbe determinare se il Myanmar troverà finalmente una via verso il federalismo democratico o sprofonderà ulteriormente nell’oscurità autoritaria, riporta AT.

Partiamo dalla giunta militare. Da quando ha preso il potere con il colpo di stato del febbraio 2021, il Tatmadaw, l’esercito birmano, ha faticato a consolidare il proprio controllo. Di fronte a un tenace movimento di resistenza democratica, alle sconfitte sul campo di battaglia e alla quasi unanime condanna internazionale, sta ricorrendo sempre più spesso alla mera propaganda politica. Ha già indetto elezioni farsa, concepite per ratificare il regime militare sotto una veste civile.

Il dittatore Min Aung Hlaing si sta togliendo l’uniforme militare per assumere la presidenza come nuovo leader civile del Myanmar, prendendo il posto del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, che aveva deposto con un colpo di stato cinque anni fa, che resta imprigionata in un luogo sconosciuto.

Nonostante il regime abbia speso, 3 milioni di dollari per la DCI, una società di lobbying di K Street a Washington, D.C., al fine di insabbiare il proprio genocidio, la facciata di governo civile responsabile di Min Aung Hlaing non dovrebbe ingannare nessuno.

Le spedizioni di petrolio iraniano alimentano ora la campagna aerea contro i civili. Componenti per droni circolano tra Naypyidaw e Teheran. La Cina sta costruendo un sistema di pagamenti parallelo con la Banca Centrale del Myanmar, progettato per aggirare le sanzioni statunitensi.

Dall’altra parte del conflitto, tuttavia, sta accadendo qualcosa. Per decenni, la principale debolezza dei movimenti pro-democrazia e di resistenza etnica del Myanmar è stata la loro incapacità di unirsi.

Il Governo di Unità Nazionale (GNU), formato da rappresentanti eletti estromessi dal colpo di stato militare, gode di un’enorme autorità morale ma di capacità militari limitate. Le organizzazioni armate etniche del Myanmar, spesso operano in modo indipendente, mantenendo canali di comunicazione separati con gli stati confinanti, il GNU e gli altri gruppi pro-democrazia.

Questa situazione sta iniziando a cambiare. Il recente annuncio del Consiglio Direttivo per la Nascita di un’Unione Democratica Federale (SCEF) rappresenta uno sviluppo potenzialmente trasformativo. La nuova alleanza riunisce alcune delle più grandi e capaci organizzazioni di resistenza del Myanmar attorno alla visione comune di una democrazia federale.

Aspetto cruciale, la struttura conferisce autorità militare operativa ai gruppi armati etnici, fornendo al contempo una piattaforma per la pianificazione e le operazioni congiunte. È fondamentale riconoscere che un federalismo autentico deve iniziare ora, nel modo in cui la resistenza viene organizzata, non solo nelle promesse costituzionali fatte dopo la vittoria.

L’alleanza SCEF comprende l’Organizzazione per l’Indipendenza Kachin, l’Unione Nazionale Karen, il Fronte Nazionale Chin, il Partito Progressista Nazionale Karenni e il Governo di Unità Nazionale (NUG). In particolare, alcune fonti indicano la partecipazione anche dell’Alleanza delle Tre Fratellanze: Arakan Army, l’Esercito di Liberazione Nazionale Ta’ang e l’Esercito dell’Alleanza Democratica Nazionale del Myanmar.

Insieme, questi gruppi hanno dimostrato i vantaggi della cooperazione militare coordinata attraverso l’Operazione 1027, un’offensiva del 2023 che ha rapidamente conquistato ampie zone dello Stato Shan settentrionale, travolgendo decine di avamposti militari e città e segnando le perdite territoriali più significative subite dal Tatmadaw dal colpo di stato del 2021.

L’inclusione dell’Arakan Army è particolarmente significativa. Questo gruppo ha di fatto creato un proto-stato lungo la costa occidentale del Myanmar, controllando gran parte dello Stato di Rakhine e stabilendo comunicazioni dirette con il vicino Bangladesh.

Lo Stato di Rakhine si trova al capolinea di infrastrutture cruciali della Nuova Via della Seta, finanziate dalla Cina, tra cui oleodotti e gasdotti che vanno dal Golfo del Bengala alla provincia dello Yunnan.

Pechino ha sostenuto per anni la giunta militare per proteggere i suoi investimenti infrastrutturali. Ciononostante, l’Arakan Army è riuscito ad accerchiare le forze militari presso il porto e la zona economica speciale di Kyaukphyu, dimostrando che il sostegno cinese alla giunta ha dei limiti e che forze ben organizzate con un autentico appoggio popolare possono superare la pressione cinese, persino in prossimità dei più importanti snodi infrastrutturali della Cina.

In questo momento la giunta è più debole di quanto non lo sia stata negli ultimi decenni, divisa su più fronti, responsabile del collasso dell’economia e dipendente da Cina, Russia e Iran per la sua sopravvivenza. La resistenza, al contrario, è più organizzata, più esperta e più allineata politicamente che in qualsiasi altro momento dal colpo di stato del 2021. La SCEF è stata costruita nel corso degli anni, lentamente e deliberatamente da alcune delle persone più capaci del Myanmar.

Potrebbero essere più vicini che mai a costruire un’unione democratica federale per governare il paese.

Luigi Medici

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