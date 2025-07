MYANMAR. La Cina minaccia di non comprare le Terre Rare se i Kachin non”obbediscono”

L’approvvigionamento globale di terre rare pesanti dipende in parte dall’esito di una battaglia durata mesi tra un esercito ribelle e la giunta militare sostenuta dalla Cina sulle colline del Myanmar settentrionale.

Da dicembre, l’Esercito per l’Indipendenza Kachin combatte la giunta per la città di Bhamo, a meno di 100 km dal confine cinese, nell’ambito della guerra civile scoppiata dopo il colpo di stato militare del 2021, riporta Reuters.

Quasi metà della fornitura mondiale di terre rare pesanti viene estratta dalle miniere dello stato Kachin, comprese quelle a nord di Bhamo, una città di guarnigione strategicamente vitale. Vengono poi spedite in Cina per essere trasformate in magneti che alimentano veicoli elettronici e turbine eoliche. La Cina, che detiene un quasi monopolio sulla lavorazione delle terre rare pesanti, ha minacciato di interrompere l’acquisto dei minerali estratti nel territorio controllato dal KIA a meno che la milizia non smetta di cercare di prendere il pieno controllo di Bhamo, secondo tre fonti a conoscenza della questione.

L’ultimatum inviato dai funzionari cinesi al KIA in un incontro all’inizio di quest’anno sottolinea come Pechino stia esercitando il controllo sui minerali per perseguire i propri obiettivi geopolitici.

La richiesta cinese è stata avanzata a maggio, senza specificare dove si siano svolti i colloqui; Pechino era rappresentata da funzionari del Ministero degli Esteri.

I combattimenti nella regione hanno limitato le attività minerarie e le esportazioni di terre rare dal Myanmar sono crollate quest’anno. La Cina ha spaventato le catene di approvvigionamento globali questa primavera, limitando le esportazioni di minerali come ritorsione contro i dazi del presidente statunitense Donald Trump.

Ora sta usando la sua posizione dominante per sostenere la giunta militare del Myanmar, assediata, che la Cina considera garante dei propri interessi economici nel suo territorio.

Pechino avrebbe anche offerto una ricompensa: maggiori scambi commerciali transfrontalieri con i territori controllati dal KIA se la milizia avesse abbandonato i tentativi di conquistare Bhamo, un centro logistico della giunta militare che ospita circa 166.000 persone: ”E se non accettassimo, bloccherebbero le esportazioni dallo Stato Kachin, compresi i minerali di terre rare”, ha affermato il KIA.

Pechino non sta cercando di risolvere la guerra civile più ampia, ma vuole che i combattimenti si plachino per promuovere i propri interessi economici.

La battaglia per Bhamo è iniziata subito dopo che il KIA ha strappato il controllo della principale cintura di terre rare in Kachin lo scorso ottobre. Dopo aver preso il controllo, la KIA ha aumentato le tasse sui minatori e ha ridotto la produzione di disprosio e terbio, facendo schizzare alle stelle i prezzi di quest’ultimo.

L’offerta è stata ridotta, con Pechino che ha importato 12.944 tonnellate di ossidi e metalli di terre rare dal Myanmar nei primi cinque mesi del 2025, secondo i dati doganali cinesi. Si tratta di una diminuzione della metà rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, sebbene le esportazioni siano aumentate di oltre il 20% tra aprile e maggio.

La KIA, che avrebbe oltre 15.000 uomini, è stata fondata nel 1961 per lottare per l’autonomia della minoranza Kachin del Myanmar. La milizia è fiduciosa nella sua capacità di conquistare Bhamo e ritiene che Pechino non metterà in atto la sua minaccia di bloccare le esportazioni a causa della sua sete di minerali.

La Cina, che ha importanti investimenti in Myanmar, lo scorso anno ha mediato un cessate il fuoco per consentire alla giunta di tornare a Lashio, una città nord-orientale che ospita un comando militare regionale.

La perdita di Bhamo taglierebbe l’accesso militare via terra e via fiume ad alcune zone del Kachin e della regione limitrofa, isolando le truppe stanziate nelle basi militari locali e indebolendo il controllo sulle rotte commerciali settentrionali.

Pechino è diventata più aggressiva durante le ulteriori discussioni svoltesi in primavera, quando i suoi rappresentanti hanno minacciato di bloccare gli acquisti di terre rare. Un’interruzione nel trasporto di terre rare pesanti provenienti dal Kachin potrebbe portare a un deficit nel mercato globale entro la fine dell’anno.

Lucia Giannini

