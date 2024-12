MYANMAR. I progetti della BRI saranno difesi dalle PMC di Pechino 

La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il capo della giunta militare del Myanmar e il governo cinese interviene seppur indirettamente.

Ad agosto, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha visitato il Myanmar per il suo primo incontro con il leader della giunta del Myanmar, Min Aung Hlaing, da quando il colpo di stato militare del febbraio 2021 ha fatto sprofondare il paese nella guerra civile. Poi, il mese scorso, Min Aung Hlaing ha ricambiato con la sua prima visita in Cina come capo della giunta, riporta AT.

Nelle ultime settimane si è saputo che il governo cinese e la giunta militare del Myanmar starebbero istituendo una società di sicurezza congiunta per proteggere i progetti e il personale cinese dalla guerra civile.

La mossa arriva dopo una serie di importanti vittorie militari da parte dell’opposizione, tra cui la riuscita operazione 1027 della Three Brotherhood Alliance nell’ultimo anno. Questi gruppi ribelli hanno conquistato ampie fasce di territorio vicino al confine tra Cina e Myanmar, almeno inizialmente con il tacito supporto della Cina.

Sebbene molto sia ancora poco chiaro sull’impiego di queste guardie di sicurezza private cinesi in Myanmar, una cosa è certa: la Cina ha deciso di sostenere inequivocabilmente la giunta dopo anni di copertura delle sue scommesse.

La Cina è arrivata piuttosto tardi al gioco degli operatori privati; i cambiamenti legislativi in ​​Cina nel 2009 hanno portato a un’espansione del settore della sicurezza privata, con migliaia di operatori nazionali che aiutano a proteggere i beni privati ​​in Cina e decine che operano all’estero dall’Asia centrale all’Africa.

Le società di sicurezza private cinesi generalmente evitano ruoli di combattimento e si concentrano sulla salvaguardia di progetti infrastrutturali, personale e investimenti legati alla Belt and Road Initiative del paese.

Si dice che ci siano già quattro società di sicurezza private cinesi che operano in Myanmar, ma è probabile che la nuova società di sicurezza congiunta espanda la portata e il numero di queste operazioni.

Cosa cercherebbero di proteggere? Il principale progetto strategico della Cina è il Myanmar-China Economic Corridor, che include una proposta di ferrovia e due oleodotti e gasdotti che collegano Kunming nella provincia cinese dello Yunnan a Kyaukphyu nello stato di Rakhine sulla costa occidentale del Myanmar. La Cina sta anche costruendo un porto lì.

Questi oleodotti attraversano il territorio controllato da una serie di diversi gruppi armati nello stato di Shan e nella regione di Mandalay. Il potente Arakan Army, un membro della Three Brotherhood Alliance, controlla anche l’area intorno a Kyaukphyu.

Inoltre, i gruppi di opposizione hanno già sequestrato un impianto di lavorazione del nichel di proprietà cinese nella regione di Sagaing e una fabbrica di cemento sostenuta dalla Cina nella regione di Mandalay.

Mentre le società di sicurezza private sono nominalmente separate dall’Esercito Popolare di Liberazione cinese, c’è poco che impedisca al PLA di entrare in queste organizzazioni e influenzare le loro operazioni sul campo. Avere società di sicurezza private cinesi in Myanmar crea anche un’alta probabilità che cittadini cinesi vengano coinvolti nei combattimenti e possano essere uccisi.

Per la giunta del Myanmar, il coinvolgimento delle forze di sicurezza cinesi sarebbe un imbarazzante riconoscimento del fatto che non è in grado di fornire nemmeno una sicurezza rudimentale per gli interessi economici e strategici del suo principale alleato.

Ciò rende la giunta ancora più dipendente dalla Cina di quanto non lo sia già. Mentre la Russia è stata il principale fornitore di armi sin dal colpo di stato, la Cina rimane una fonte chiave di impegno militare ed economico per la giunta.

Per le forze di opposizione, le operazioni di sicurezza cinesi complicano ulteriormente i loro tentativi di assicurarsi il controllo sui principali centri economici e demografici.

E potrebbe significare che la Cina ora limiterà il suo sostegno ad alcuni dei gruppi armati etnici che combattono contro la giunta, come i successori del Partito Comunista della Birmania, che hanno radici etniche cinesi. Ciò potrebbe costringere l’opposizione a consolidare il suo spostamento verso la produzione nazionale di armi leggere.

L’opposizione potrebbe anche cercare di diversificare la sua attività economica oltre il contrabbando o le rotte commerciali verso la Cina, riducendo potenzialmente la leva della Cina su questi gruppi a lungo termine.

Infine, le forze di sicurezza cinesi potrebbero consolidare ulteriormente il sentimento anti-Cina in tutto il paese.

Luigi Medici

