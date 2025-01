MYANMAR. E se il governo militare si squagliasse come in Siria?

A quattro anni dal golpe, il Myanmar è in profonda crisi. La guerra ha innescato una crisi economica che ha distrutto i sistemi sanitari ed educativi; metà della popolazione vive in povertà, il doppio rispetto a prima del colpo di stato; il deterioramento della rete elettrica causa blackout diffusi.

Secondo le Nazioni Unite, più di 5.000 civili sono stati uccisi e 3,3 milioni di persone sono state sfollate a causa dei combattimenti. Sono state inoltre arrestate più di 27.000 persone, con segnalazioni di violenza sessuale e torture diffuse, riporta AT.

Le forze di opposizione, tra cui gli eserciti etnici e le milizie della People’s Defence Force composte dalla popolazione civile, hanno acquisito forza, con una serie di vittorie contro l’esercito della giunta.

La giunta militare ora controlla meno della metà del paese. E le recenti perdite strategiche stanno pesando molto sui leader militari, sollevando dubbi sul fatto che il governo possa crollare all’improvviso come il regime di Assad in Siria alla fine dell’anno scorso.

Al quinto anno di guerra civile, sono due i punti critici: i guadagni sul campo di battaglia dell’opposizione e lo stato dell’economia in declino.

Dopo i successi sul campo di battaglia della Three Brotherhood Alliance dell’opposizione alla fine del 2023, la Cina ha mediato un cessate il fuoco tra la giunta e l’alleanza nello stato settentrionale di Shan. Quando quel cessate il fuoco è terminato lo scorso giugno, l’Esercito dell’Alleanza democratica nazionale del Myanmar, Mndaa, uno dei membri dell’alleanza, ha catturato la città di Lashio, così come il vicino Comando militare regionale del nord-est della giunta. Era la prima volta che uno dei 14 comandi militari regionali cadeva nelle mani di un gruppo di opposizione in oltre 50 anni di governo militare.

La Cina ha recentemente mediato un altro cessate il fuoco tra l’Mndaa e l’esercito, secondo il ministero degli Esteri cinese. I termini non sono stati resi pubblici, ma a meno che gli insorti non rinuncino a Lashio e al comando militare, il che è improbabile, non altereranno l’equilibrio di potere.

A dicembre 2024, l’esercito ha perso un altro centro di comando nello stato di Rakhine, nel Myanmar occidentale, preso dall’esercito di Arakan, un altro membro della Three Brotherhood Alliance. L’esercito di Arakan ora controlla 14 delle 17 township di quello stato.

Anche l’esercito di Arakan ha affermato di recente di essere aperto al dialogo politico per porre potenzialmente fine ai combattimenti. Ma anche lui probabilmente fermerà le sue offensive militari solo ricevendo condizioni estremamente favorevoli.

Stando a dati Bbc, la giunta avrebbe il pieno controllo solo del 21% del territorio del Myanmar. Gli eserciti etnici e altre forze di opposizione controllavano il 42% del paese, mentre le restanti aree erano contese.

In risposta, la giunta ha intensificato le sue tattiche di “terra bruciata” nelle aree fuori dal suo controllo, compresi attacchi indiscriminati e deliberati contro i civili. Con riserve in calo di combattenti disponibili, la potenza aerea è il principale vantaggio in combattimento che detiene sulle forze di opposizione.

La situazione economica del Myanmar quattro anni dopo il colpo di stato mostra, in modo netto, quanto è stato perso. Il Myanmar sta ora vivendo una crisi economica e valutaria a tutto campo. I progressi incrementali nello sviluppo economico, nell’istruzione, nella nutrizione e nell’assistenza sanitaria degli ultimi decenni sono stati invertiti molto rapidamente. Tre quarti della popolazione ora vive un’esistenza di sussistenza.

Nel tentativo di controllare lo spazio digitale, la giunta ha promulgato una nuova legge sulla sicurezza informatica all’inizio di questo mese. Ora le persone possono essere imprigionate per aver utilizzato una rete privata virtuale o per aver condiviso informazioni da siti Web vietati, tra molti altri reati.

L’ASEAN, presieduto quest’anno dalla Malesia, ha fatto poco per risolvere la crisi, sebbene non abbia accettato i piani della giunta di tenere elezioni quest’anno.

Disaccordi dentro l’ASEAN sulla strategia hanno fatto sì che siano stati fatti pochi progressi. La Thailandia ha recentemente rotto i ranghi per invitare il ministro degli esteri della giunta ai colloqui regionali sulla sicurezza dei confini, anche se la giunta attualmente controlla pochi confini del paese.

Un deterioramento economico accelerato potrebbe contribuire a ulteriori disordini e spingere ancora più migranti nei paesi vicini. I milioni di migranti del Myanmar che vivono in Thailandia hanno già scatenato proteste anti-migranti e arresti di massa.

Quindi, dato lo stato infiammabile del paese, la presa del potere della giunta potrebbe crollare all’improvviso come il regime di Assad in Siria l’anno scorso? Non è probabile. A differenza della Siria, l’opposizione in Myanmar non è pesantemente sostenuta dai principali attori internazionali. Il sostegno della Cina a vari attori ribelli va e viene a seconda dei calcoli politici, mentre gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno fornito scarso supporto materiale.

Ci sono però timori, in particolare in Cina, che il Myanmar possa frammentarsi lungo linee etniche. Il deterioramento della situazione della sicurezza ha portato la Cina a inviare le proprie società di sicurezza private per proteggere i propri investimenti strategici nel paese e diventare un attivo promotore di accordi di cessate il fuoco.

La situazione è quanto mai volatile.

