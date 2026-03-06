MUSICA. Riparte da Sanremo la IX edizione de Il Vinile d’Argento

A Sanremo, presso la Sala Cavour del Grand Hotel Des Anglais si è svolta l’Inaugurazione della IX Edizione del Festival Internazionale “IL VINILE D’ARGENTO”, ideato e prodotto dall’ASSOCIAZIONE NASCHIRA, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett. Il Festival Edizione 2026 è una “Produzione realizzata nell’ambito del progetto Lazio sound, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri” e ha la prestigiosa Direzione Artistica del M° Vince Tempera, Compositore e Direttore d’Orchestra di chiara fama Internazionale, anche Presidente di Giuria e ospite d’onore durante l’Inaugurazione a Sanremo.

“Il Vinile d’Argento”, nato nel 2014 da un’idea di Virginia Barrett con il ritorno del Vinile come strumento di incisione di brani musicali, fin dal suo esordio ha dato spazio alla valorizzazione di Musicisti e Cantautori dai 14 anni in su e a Band del Panorama Nazionale, coinvolgendo i Vincitori in gemellaggi Internazionali con altri Festival e in progetti musicali di ampio respiro. Ingresso al Pubblico a tutti gli Eventi libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Nel 2026, IL VINILE D’ARGENTO, oltre a scoprire nuovi talenti della Musica e del Canto, promuoverà il lancio di Cantautrici emergenti, per la valorizzazione della scrittura musicale al femminile. Le Cantautrici parteciperanno a Stage formativi tenuti da Professionisti del settore e alla Finale del Festival, il 16 Giugno, sul palco del Salotto Tevere.

Durante la Finale, la Giuria presieduta dal M° Vince Tempera, assegnerà particolari riconoscimenti: al cantante con migliori capacità interpretative, al brano più emozionante, al miglior testo, al miglior arrangiamento, al miglior Videoclip, al miglior brano strumentale originale e un Premio della Critica.

Premio Speciale riservato alle Cantautrici, sarà la registrazione su Vinile tra la fine di Marzo ed entro il 16 Giugno, che sarà presentato a Roma durante la Cerimonia di Premiazione al Salotto Tevere in Giugno e a Venezia l’11 Settembre durante un Evento nel quale si esibiranno le Cantautrici e i Vincitori del Festival.

Tutti i Concorrenti saranno selezionati online, previa candidatura ed iscrizione a partire da Febbraio 2026 e fino all’ultima Deadline in Maggio 2026.

Per informazioni: ilviniledargento@gmail.com

Redazione

