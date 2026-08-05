MONTENEGRO. La riforma dei visti avvicina l’adesione alla UE e provoca l’ira di Mosca

Coerentemente con l’obiettivo di adesione all’Unione Europea entro il 2028, il Montenegro ha annunciato l’allineamento della propria politica dei visti a quella comunitaria a partire dal prossimo 1º novembre, imponendo l’obbligo di visto ai cittadini di Cina, Russia, Bielorussia, Turchia e Arabia Saudita che vorranno fare il loro ingresso nel Paese. La misura costituisce uno dei passaggi chiave per la chiusura del Capitolo 24 “Giustizia, libertà e sicurezza” dei negoziati di adesione, e consentirà al Paese di accedere a circa quattro milioni di euro previsti dal Piano di crescita dell’UE per i Balcani occidentali.

Il governo montenegrino ha precisato di aver attuato misure volte a mitigare eventuali effetti negativi della riforma, garantendo che la procedura per l’ottenimento del visto sarà semplice e accessibile: le domande non dovranno più essere presentate esclusivamente tramite le missioni diplomatiche e consolari del Montenegro ma, grazie alla collaborazione con la società di outsourcing e tecnologia per i visti VFS Global, potranno essere presentate tramite i Centri di Richiesta Visti VFS presenti nei Paesi interessati. Inoltre, il Ministero degli Affari Esteri ha fatto sapere di star lavorando alla creazione di un nuovo e moderno Sistema Informativo Visti pienamente interoperabile con i sistemi informativi dell’UE e conforme agli standard di sicurezza Schengen: questo progetto mira a introdurre un sistema di visto elettronico (e-Visa) che consentirà di presentare le domande online, garantendo tempi di elaborazione più rapidi e un servizio più efficiente per i richiedenti.

Il Montenegro era da anni uno dei pochi Paesi europei ad offrire l’ingresso senza visto ai cittadini russi per soggiorni fino a 30 giorni, una politica che aveva permesso a decine di migliaia di russi di soggiornare nel Paese, soprattutto per motivi turistici; secondo i dati dell’Ufficio di Statistica Monstat, nonostante la mancanza di voli diretti tra i due Paesi i turisti russi avevano rappresentato lo scorso anno il 16,4% del totale di pernottamenti di ospiti stranieri in Montenegro. L’annunciata riforma dei visti ha dunque suscitato la dura reazione di Mosca, andando ad inasprire rapporti politico-diplomatici bilaterali già da tempo tutt’altro che idilliaci. L’ambasciata russa a Podgorica ha valutato questa misura come la prova che la politica estera montenegrina è dipendente dall’influenza occidentale, aggiungendo che vi saranno ricadute negative sulle relazioni tra Russia e Montenegro e su alcuni settori dell’economia montenegrina, su tutti il turismo. In risposta, il Ministero degli Affari Esteri montenegrino ha convocato l’ambasciatore russo Aleksandar Lukashik per un colloquio, sostenendo che la reazione dell’ambasciata avesse superato il normale quadro della comunicazione diplomatica e non fosse in linea con i principi di rispetto reciproco, che prevedono la non interferenza con gli affari interni dello Stato ospitante; il Ministero ha poi precisato che l’armonizzazione della politica dei visti è una decisione sovrana presa in conformità con gli interessi nazionali e gli obblighi derivanti dal processo di integrazione europea, e che non è diretta specificamente contro i cittadini russi.

Le tensioni tra i due Paesi, risalenti all’adesione del Montenegro alla NATO nel 2017, si sono accentuate a partire dal 2022 in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Podgorica ha infatti fin da subito aderito alle sanzioni europee contro Mosca, allineandosi pienamente alla Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) dell’UE; nell’ambito delle misure restrittive, il Montenegro ha vietato i voli russi attraverso il suo spazio aereo e l’accesso ai suoi aeroporti, ha sospeso le transazioni con la Banca Centrale Russa e ha vietato l’utilizzo del sistema SWIFT per sette banche russe, così come le trasmissioni dei media statali russi. Di conseguenza, già dal marzo 2022 la Federazione Russa ha incluso il Montenegro nella lista degli Stati esteri che “conducono azioni ostili contro la Russia, le persone giuridiche e gli individui russi”. Il Montenegro si è inoltre distinto per gli sforzi a sostegno della causa ucraina: Podgorica ha fornito nei primi anni di guerra oltre 10 milioni di euro in aiuti a Kiev tra assistenza militare e aiuti umanitari, e ha approvato la partecipazione delle Forze Armate sia alla Missione di Assistenza Militare dell’UE a sostegno dell’Ucraina (EUMAM – European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine) che alla Missione di Assistenza e Addestramento alla Sicurezza della NATO per l’Ucraina (NSATU – NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Il Montenegro è stato inoltre il primo Paese extra-UE a concedere lo status di protezione temporanea ai rifugiati ucraini diventando, secondo alcune stime, il Paese che ha accolto in proporzione più rifugiati ucraini di qualsiasi altro Paese al mondo.

Le frizioni legate alla riforma dei visti costituiscono dunque solo l’ultimo capitolo di un deterioramento dei rapporti bilaterali tra Mosca e Podgorica che, tra le altre cose, ha già avuto rilevanti contraccolpi per un’economia di piccole dimensioni come quella montenegrina, in passato fortemente dipendente dagli investimenti russi. I dati della Banca Centrale del Montenegro mostrano che, in seguito all’imposizione delle sanzioni, gli investimenti diretti esteri (IDE) nel Paese dalla Russia sono diminuiti del 73%, un calo dovuto principalmente alla diminuzione degli investimenti immobiliari e di quelli in società e banche locali: dai 127 milioni di euro di IDE del 2022 si è infatti passati a 112,5 milioni nel 2023, a 100 milioni nel 2024 fino a scendere a soli 34 milioni nel 2025. A tutto ciò si aggiungono le già accennate ricadute sul settore turistico, che da solo rappresenta circa il 30% del PIL nazionale, destinate ad aggravarsi proprio in virtù dell’annunciata stretta in materia di visti.

Lorenzo Vannucci

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/