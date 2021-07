MONTENEGRO. Il governo toglie il denaro statale dalla banca legata ai Djukanovic

Le aziende statali del Montenegro hanno ritirato depositi per un valore di 13,1 milioni di euro dalla locale Prva Banka (Prima Banca), in cui Aco Djukanovic, il fratello del presidente Milo Djukanovic, detiene la quota di maggioranza.

Stando al quotidiano Vijesti, che riporta l’audit di Crowe Mne, la Prva Banka è stata al centro di polemiche in passato, quando le Ong anti-corruzione hanno definito la banca il “bancomat personale” della famiglia di Djukanovic e dei suoi stretti alleati.

Dopo tre decenni al potere per il Partito Democratico dei Socialisti, Dps, di Djukanovic, il partito non è riuscito a formare un governo dopo le elezioni generali dell’agosto 2020. Il nuovo governo del Montenegro è stato nominato da un’ampia coalizione di piccoli partiti uniti principalmente dal desiderio di rimuovere il Dps dal potere. Il governo dice di voler affrontare la corruzione dell’era del Dps e la mossa contro Prva Banka non era inaspettata, dato che i ministri hanno ripetutamente criticato i governi precedenti per aver sostenuto Prva Banka con prestiti o depositi di società statali, riporta BneIntellinews.

Questa decisione potrebbe minacciare la liquidità di Prva Banka poiché altri 19,5 milioni di euro potrebbero essere ritirati entro la fine dell’anno. Se ciò accadesse, il coefficiente di liquidità giornaliera di Prva Banka potrebbe scendere a 0,93, che è molto vicino al minimo di 0,9, riporta Vijesti: «La banca non ha informazioni specifiche su quali siano le intenzioni dei deponenti riguardo a questi depositi, ma non si aspetta il ritiro di tutti i depositi. I dettagli menzionati potrebbero indicare una possibile mancanza di prevedibilità che potrebbe causare dubbi sulla capacità della banca di continuare ad operare con stabilità».

Il quotidiano ha anche aggiunto che la direzione della banca non considera il possibile ritiro dei depositi come un rischio per la sua stabilità.

Nel 2016, i deputati hanno chiesto di fare pressione sulle autorità montenegrine per avviare un’indagine sulla Prva Banka per le accuse che la banca è stata coinvolta nel riciclaggio di denaro.

La richiesta ha seguito un rapporto del 2012 dell’Organised Crime and Corruption Reporting Project sulla banca, secondo cui le preoccupazioni sollevate dalla banca centrale montenegrina sulle pratiche di prestito della Prva Banka prima della crisi finanziaria globale e il suo salvataggio da parte del governo e un deposito di 100 milioni di euro dalla società italiana A2A dopo il suo investimento nella società elettrica montenegrina Epcg.

