MONGOLIA. Ulanbaataar cerca sponsor tedeschi per le sue Terre Rare

La Mongolia, paese ricco di risorse, si sta posizionando come un’alternativa alla Cina nella fornitura di minerali utilizzati nel settore delle energie rinnovabili, ma ha bisogno dell’aiuto di investitori stranieri per sviluppare le necessarie infrastrutture minerarie, afferma il suo vice primo Ministro.

«Saremo uno dei principali attori [nei minerali critici], ne sono certo, ma ci vorrà del tempo», ha detto Amarsaikhan Sainbuyan, riporta Nikkei «Il governo mongolo è aperto a tutti i tipi di investimenti e partnership».

Minerali come rame, nichel, litio e cobalto sono fondamentali per la produzione di veicoli elettrici alimentati a batteria, così come i metalli delle terre rare che provengono in gran parte dalla Cina.

L’Ufficio geologico nazionale della Mongolia aveva registrato riserve di 61,4 milioni di tonnellate di rame e 3,1 milioni di tonnellate di minerali delle terre rare a luglio 2022. L’anno scorso, la miniera di Oyu Tolgoi della Mongolia meridionale, una delle più grandi riserve di rame conosciute al mondo, ha ricevuto approvazione per iniziare operazioni sotterranee.

Sainbuyan ha detto che sbloccare “l’enorme potenziale” della Mongolia per la fornitura di minerali cruciali per la transizione verde richiederebbe l’aiuto di investitori stranieri nello sviluppo di tecnologie minerarie rispettose dell’ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico.

«Un paese come la Germania, o i produttori europei o occidentali, sono interessati a garantire le materie prime, in particolare i minerali critici e i metalli con elementi rari», mentre cercano di ridurre la loro dipendenza dalla Cina, ha affermato. «Dobbiamo capitalizzare su questo interesse».

Sono state programmate diverse visite tedesche ad alto livello per discutere la cooperazione su tali questioni, ha affermato. La Germania, uno dei principali produttori di veicoli, osserva il potenziale della Mongolia da oltre un decennio, co-fondando l’Istituto tedesco-mongolo per le risorse e la tecnologia.

Quando il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto a Berlino il primo ministro mongolo Oyun-Erdene Luvsannamsrai lo scorso ottobre, ha affermato che la Mongolia sarebbe “un partner importante” per “molte materie prime” nella strategia di diversificazione della Germania, ma ha sottolineato che è necessario identificare progetti concreti.

L’estrazione mineraria ha rappresentato circa un quarto del Pil mongolo nel 2021 e il 29,6% delle entrate di bilancio, secondo l’Extractive Industries Transparency Initiative. La pandemia ha rallentato l’attività, ma ora è il momento di “riprendere”, ha detto Sainbuyan.

Incuneata tra la Russia a nord e la Cina a sud, la Mongolia senza sbocco sul mare deve affrontare limitazioni sulle rotte di esportazione del carbone, un fattore che potrebbe anche influire sulla sua capacità di spedire minerali strategici. Nonostante il forte interesse per il carbone da coke da India, Corea del Sud, Giappone ed Europa, la Cina rimarrà il suo principale mercato del carbone a causa di “un accesso limitato”, ha affermato Sainbuyan.

Il governo ha costruito e aggiornato le infrastrutture per collegare meglio il paese, principalmente attraverso collegamenti ferroviari industriali con Cina e Russia.

«Sfortunatamente, a causa della posizione geografica, abbiamo un accesso e un’uscita limitati: o dobbiamo andare in Russia o in Cina ed esportare», ha affermato Sainbuyan.

Antonio Albanese