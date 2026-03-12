MONGOLIA. UlaanBataar vuole rivedere i termini ingiusti di Oyu Tolgoi 

La Mongolia ha informato il colosso minerario anglo-australiano Rio Tinto di voler rinegoziare i termini commerciali “ingiusti” del contratto relativo allo sviluppo dell’enorme miniera di rame e oro di Oyu Tolgoi, dal valore di 18 miliardi di dollari, nel deserto del Gobi.

L’agenzia mongola Montsame ha riferito che il 9 marzo il primo Ministro Zandanshatar Gombojav ha incontrato Katie Jackson, responsabile del settore rame di Rio, e ha presentato le sue richieste.

All’inizio di dicembre dello scorso anno, la Mongolia ha effettuato degli incontri pubblici in vista di una probabile iniziativa per ottenere da Rio condizioni migliori per Oyu Tolgoi, riporta BneIntelliNews.

Durante l’incontro, Jackson ha presentato le proposte di Rio su questioni quali le commissioni di gestione e i tassi di interesse sui prestiti degli azionisti, secondo Montsame.

Montsame ha aggiunto che Zandanshatar ha affermato che, sebbene fosse lodevole che Rio avesse mostrato rispetto per i negoziati con il governo della Mongolia e fosse giunta con alcune proposte progressiste, i suggerimenti erano insufficienti per la Mongolia e non potevano essere accettati. Si dice che abbia ribadito di essere rimasto fermo nella sua posizione, espressa per la prima volta nel 2009, secondo cui il principio del “mutuo vantaggio” non era stato adeguatamente rispettato nel progetto Oyu Tolgoi.

“Esiste un principio secondo cui il popolo mongolo è il legittimo proprietario delle proprie ricchezze naturali. In base all’attuale accordo, la Mongolia riceverebbe i dividendi del progetto Oyu Tolgoi solo dopo 20-30 anni, il che non è in linea con il principio del mutuo vantaggio. L’idea che i mongoli debbano possedere le proprie ricchezze naturali è un diritto garantito al popolo dalla Costituzione”, ha affermato Zandanshatar durante l’incontro con Jackson e altri rappresentanti di Rio.

Montsame ha anche riferito che avrebbe delineato richieste, tra cui: Aumento della quota di partecipazione della Mongolia ai benefici del progetto Oyu Tolgoi a oltre il 60%.

Riduzione significativa del tasso di interesse sui prestiti degli azionisti.

Riduzione delle commissioni di gestione e garanzia dell’indipendenza operativa di Oyu Tolgoi LLC in termini di gestione a partire dal 2030.

Distribuzione dei dividendi alla Mongolia entro il 2026.

Risoluzione delle questioni relative alle licenze del partner canadese del progetto Entrée Resources (TSE: ETG) in conformità con l’articolo 6.2 della Costituzione. Tale articolo stabilisce che la maggior parte dei benefici derivanti dalle risorse naturali deve essere a carico della popolazione.

L’aumento dei prezzi del rame e il crescente sostegno al nazionalismo delle risorse in Mongolia hanno contribuito a un forte slancio politico per modificare i termini dell’accordo di sviluppo minerario, in vigore da 17 anni. I politici sono consapevoli che la questione avrà un ruolo nelle elezioni previste per il prossimo anno.

Secondo i termini dell’accordo originale di Oyu Tolgoi, il governo della Mongolia possiede il 34% della miniera, detenuto tramite la società mineraria statale Erdenes Mongol Group. Per finanziare la sua quota di spese in conto capitale necessarie per lo sviluppo della miniera, il governo ha ottenuto un prestito multimiliardario da Rio. Il prestito è stato erogato a un tasso di interesse variabile, attualmente superiore all’11%.

Si sono verificati ripetuti sforamenti e ritardi nei costi del progetto. Questi hanno posticipato la data in cui il governo inizierà a ricevere i dividendi derivanti dagli utili della miniera dal 2017 a circa il 2037.

Secondo FT, la proposta mongola ridurrebbe il tasso di interesse del prestito a meno del 6%, in linea con il tasso di interesse degli altri prestiti sovrani della Mongolia.

Il piano di Rio è di rendere Oyu Tolgoi la quarta miniera di rame più grande al mondo entro il 2030, con una produzione di circa 500.000 tonnellate di metallo all’anno: “Siamo impegnati in negoziati attivi con il governo mongolo”, ha dichiarato Rio in una dichiarazione riportata dal Financial Times, aggiungendo: “Queste discussioni riflettono il nostro continuo impegno a lavorare insieme per realizzare il pieno potenziale di Oyu Tolgoi a beneficio di tutti i partner”.

Attualmente, la miniera produce rame a cielo aperto. Le sue attività sotterranee sono in fase di ampliamento.

Anna Lotti

