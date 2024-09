MONGOLIA. Putin trionfa a Ulaanbaatar. CPI ignorata

L’accoglienza trionfale al presidente russo Vladimir Putin in Mongolia, nonostante il mandato di arresto della Corte penale internazionale, cui aderisce la Mongolia, sottolinea la dipendenza del paese dalla Russia e dalle sue forniture energetiche.

Putin, che ha visitato la Mongolia l’ultima volta nel 2019, è atterrato a Ulaanbaatar lunedì scorso e ha incontrato il presidente Ukhnaagiin Khurelsukh il giorno successivo, e poi ha lasciato il paese nello stesso giorno, secondo il governo mongolo, riporta Nikkei.

La Mongolia è membro della Cpi e, in quanto tale, ha l’obbligo di rispettare il mandato della Cpi emesso nel marzo 2023. Ci sono alcune eccezioni, come i casi in cui un arresto violerebbe l’immunità diplomatica, e la visita di Putin potrebbe rientrare in queste disposizioni, hanno affermato i media mongoli. È stata la prima visita di Putin in un paese membro della Cpi da quando è stato emesso il mandato per la sua presunta responsabilità nell’allontanamento dei bambini dalle aree occupate dell’Ucraina in Russia.

L’Ucraina ha condannato la gestione della visita da parte della Mongolia: il Ministero degli Esteri di Kiev ha affermato che Ulaanbaatar “ha permesso a un criminale accusato di eludere la giustizia, condividendo così la responsabilità dei crimini di guerra”.

Putin e Khurelsukh hanno discusso di una più stretta cooperazione in settori quali energia, trasporti e ambiente, tra cui l’ampliamento di una centrale elettrica, hanno riferito i media mongoli. All’ordine del giorno erano anche i piani per un gasdotto per trasportare gas naturale dalla Russia alla Cina attraverso la Mongolia, Power of Siberia 2.

Putin ha anche partecipato a una cerimonia per celebrare l’85° anniversario della vittoria della Mongolia e dell’ex Unione Sovietica sul Giappone imperiale nelle battaglie di Khalkhin Gol.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato prima della visita che “non ci sono preoccupazioni” sulla visita di Putin in Mongolia nonostante la sua appartenenza alla Cpi, suggerendo che le due parti avevano preso accordi dietro le quinte per rinunciare al suo arresto. Ulaanbaatar potrebbe affrontare critiche non solo dall’Ucraina, ma anche dai paesi occidentali che la sostengono.

L’ex Unione Sovietica ha avuto un’influenza significativa sulla Mongolia fino alla sua transizione alla democrazia nel 1990. La Mongolia dipende ancora dal petrolio russo e acquista elettricità dalla Russia. Il paese ha rappresentato il 26% delle sue importazioni l’anno scorso, secondo solo al 41% della Cina. Ubtz, l’operatore ferroviario nazionale della Mongolia, è una joint venture russo-mongola.

Tutto ciò lascia a Ulaanbaatar poco margine di manovra diplomatico quando si tratta con Mosca. Nel frattempo, la Mongolia ha goduto di una robusta crescita economica grazie all’aumento delle esportazioni di carbone verso la Cina, con il paese che ha assorbito il 91% delle sue esportazioni complessive l’anno scorso.

Gli Stati Uniti, dati i loro tesi rapporti sia con Mosca che con Pechino, hanno posto maggiore enfasi sulla Mongolia. Il Segretario di Stato Antony Blinken ha visitato il paese il mese scorso, incontrando Khurelsukh e il primo Ministro Oyun-Erdene Luvsannamsrai per discutere di come costruire relazioni bilaterali più strette. Anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier si sono recati nel paese dall’anno scorso.

Ulaanbaatar cerca di usare altri paesi come “terzi vicini” per controbilanciare la sua dipendenza da Cina e Russia. Ma questo si è rivelato difficile a causa della loro distanza geografica dalla Mongolia. L’accoglienza per Putin “sottolinea ancora una volta la realtà che dobbiamo concentrarci sulle nostre relazioni con la Russia”, riportano i media mongoli.

Nonostante le pesanti sanzioni occidentali alla Russia, Putin non è stato completamente isolato dalla comunità internazionale. A fine luglio, ha accolto a Mosca l’indonesiano Prabowo Subianto, il presidente eletto dell’Indonesia; mentre il premier indiano Narendra Modi è stato a Mosca all’inizio di luglio.

