MONGOLIA. Nuova grande miniera di oro e rame pronta all’uso

Il progetto Kharmagtai Copper-Gold nel Gobi meridionale, in Mongolia, ha insita una elevata prospettiva di sviluppo di livello mondiale tale da diventare un importante fornitore di rame, minerale fortemente richiesto dalla transizione energetica che stiamo vivendo.

Secondo Xanadu Mines, in un annuncio di borsa del 14 ottobre su uno studio di pre-fattibilità della miniera di Kharmagtai, lo sviluppo della miniera potrebbe rendere il sito di prima categoria, riporta BneIntelliNews. Lo studio “conferma il potenziale di Kharmagtai come miniera di rame-oro di importanza globale, di lunga durata, a basso costo e a basso rischio” situata in una giurisdizione mineraria consolidata, ha affermato Xanadu.

Lo studio di pre-fattibilità è il risultato di 18 mesi di lavoro tra Xanadu e Zijin Mining Group Co Ltd; conferma, secondo lo standard di prefattibilità internazionale, che Kharmagtai è un asset di rame di livello mondiale, situato nel Gobi meridionale area che ospita diversi depositi significativi, tra cui quelli della miniera Oyu Tolgoi di Rio Tinto.

La miniera sotterranea di rame e oro Oyu Tolgoi di Rio Tinto, focalizzata su uno dei più grandi depositi di rame al mondo, ha iniziato le operazioni di estrazione lo scorso anno. Si prevede che produrrà circa 3 milioni di tonnellate di concentrato di rame all’anno. Ciò collocherà Oyu Tolgoi tra le prime cinque miniere di rame al mondo in termini di volume e redditività.

Il progetto Kharmagtai si basa sull’estrazione convenzionale a cielo aperto e sulla flottazione di solfuri ed è supportato da collegamenti ferroviari, stradali ed elettrici nelle vicinanze che forniscono il potenziale per un rapido sviluppo, ha aggiunto Xanadu.

Xanadu detiene il 50% del controllo e una quota economica del 38,25% nel progetto. La potenziale miniera, ha affermato la società, ha una durata di vita prevista di 29 anni. La produzione prevista varia da 60-80 ktpa (chilotonnellate annue) di rame e da 165-170 kozpa (migliaia di once per anno) di oro nella prima e seconda fase di espansione.

Anna Lotti

