MONGOLIA. Blindati russi sulle strade. Invasione o esercitazione?

La Mongolia ospiterà più di 1.000 militari russi per un’esercitazione militare congiunta sul campo, denominata Selenge-2022, ma precedentemente nota come Darkhan 1 e 2. L’esercitazione si terrà dall’1 al 15 agosto nella provincia sudoccidentale di Khovd.

Le forze armate russe hanno portato in Mongolia circa 300 veicoli militari. Sui social media sono circolate immagini e video di alcuni veicoli che circolano per le strade di Ulaanbaatar, e alcuni di coloro che hanno pubblicato i post sembrano supporre che la Russia sia arrivata per conquistare la Mongolia. A questo proposito, il Ministero della Difesa della Mongolia ha informato l’opinione pubblica che i veicoli erano in viaggio verso la provincia di Khovd per l’esercitazione militare, riporta BneIntelliNews.

La circolazione pubblica di truppe russe in Mongolia ha presumibilmente lo scopo di dimostrare l’impegno della Russia nella difesa della Mongolia. Ma data la guerra in corso in Ucraina, questa percezione è stata a lungo sostituita da prospettive diverse da parte dei mongoli che avrebbero potuto tifare per i russi prima della loro invasione dell’Ucraina.

Il ministro degli Esteri mongolo Battsetseg Batmunkh ha fornito maggiori informazioni sul motivo per cui i mongoli stavano assistendo all’arrivo delle truppe russe, affermando che: «La Mongolia collabora con molti Paesi per migliorare nel campo della difesa. Di recente si è svolta l’esercitazione militare congiunta King’s Quest con gli Stati Uniti. Ogni anno si tiene anche l’esercitazione Selenge delle forze armate di Russia e Mongolia. Questo è solo uno dei tanti eventi programmati, pianificati e concordati che conduciamo con diverse nazioni (…) Per quanto riguarda i veicoli militari, è una tradizione portare le attrezzature dalla Russia per l’addestramento e, una volta terminato l’addestramento, vengono riportate indietro e non rimangono in Mongolia».

Secondo la Tass, l’esercitazione militare congiunta russo-mongola potrebbe far parte dei Giochi internazionali dell’esercito russo (ArMI-2022), noti anche come Rally militare, che si terranno contemporaneamente in 12 Paesi. I Giochi si svolgeranno dal 13 al 27 agosto.

Sempre la Tass riporta che la Military Rally si terrà per la prima volta contemporaneamente sul territorio della Russia e della Mongolia. Tuttavia, Ulaanbaatar non ha ancora chiarito al pubblico se l’esercitazione militare congiunta sia parte dei Giochi dell’Esercito della Russia o un loro preludio.

L’ex premier mongolo Bayar Sanj ha criticato su Twitter il suo stesso partito per la mancanza di trasparenza sull’esercitazione militare congiunta. Ha attaccato il Partito Popolare Mongolo, affermando che: «I veicoli militari russi sono entrati in Mongolia. Le foto dei veicoli che circolano affermano che sono diretti alla periferia di Khovd per l’addestramento militare. È vero o falso? Se è vero, il governo deve informare il pubblico sull’obiettivo dell’addestramento e sulla linea di pensiero. Il nostro Partito Popolare e la nostra amministrazione sono rispettati quando sono diretti e schietti con l’opinione pubblica».

A differenza dei leader del Kazakistan, che hanno respinto le rivendicazioni nazionaliste e revansciste dei russi sui territori del loro Paese e si sono rifiutati di riconoscere i territori separatisti dell’Ucraina sostenuti da Mosca, la Mongolia è apparsa molto accomodante nei confronti del Cremlino da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina. Con il proseguire del conflitto in Ucraina, Ulaanbaatar ha accelerato il progetto del gasdotto russo Power of Siberia 2 in Mongolia e, secondo i critici, ha mostrato una riluttanza a riconoscere l’aggressione russa in Ucraina.

Antonio Albanese