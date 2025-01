MOLDAVIA. Senza gas la Transnistria è in ginocchio

L’interruzione delle forniture di gas russo alla regione separatista della Transnistria in Moldavia ha costretto alla chiusura di tutte le industrie, ad eccezione dei produttori alimentari.

Il territorio prevalentemente russofono abitato da circa 450.000 persone, che si è separato dalla Moldavia negli anni ’90 con il crollo dell’Unione Sovietica, ha subito un colpo immediato dall’interruzione di mercoledì delle forniture di gas russo all’Europa centrale e orientale tramite l’Ucraina, riporta Reuters.

“Tutte le aziende industriali sono inattive, ad eccezione di quelle impegnate nella produzione alimentare, ovvero che garantiscono direttamente la sicurezza alimentare per la Transnistria”, ha detto a un canale di notizie locale Sergei Obolonik, primo vice primo ministro della regione.

“È troppo presto per giudicare come si svilupperà la situazione. … Il problema è così esteso che se non verrà risolto per molto tempo, avremo già dei cambiamenti irreversibili, ovvero le aziende perderanno la loro capacità di riavviarsi”, ha poi aggiunto.

Il contratto che legava Ucraina e Russia per il transito di gas non è stato rinnovato, scadendo mercoledì 1 gennaio.

Gli acquirenti di gas europei come Slovacchia e Austria si erano preparati al taglio assicurandosi forniture alternative. Ma la Transnistria, nonostante i suoi legami con Mosca e la presenza di 1.500 soldati russi lì, è rimasta paralizzata.

La compagnia energetica locale ha tagliato il riscaldamento e l’acqua calda alle famiglie mercoledì e ha esortato le famiglie a stare al caldo riunendosi in una stanza singola, coprendo le finestre con tende o coperte e usando stufe elettriche.

Il leader della Transnistria filo-russa, Vadim Krasnoselsky, ha affermato che la regione ha riserve di gas che potrebbero durare per 10 giorni di utilizzo limitato nelle parti settentrionali e il doppio nel sud.

Ha affermato che la centrale elettrica principale è passata dal gas al carbone e dovrebbe essere in grado di fornire elettricità ai residenti a gennaio e febbraio.

La Russia ha pompato circa 2 miliardi di metri cubi di gas all’anno in Transnistria, inclusa la centrale elettrica che ha anche fornito energia all’intera Moldavia, un paese di 2,5 milioni di persone che vuole entrare nell’Unione Europea.

La Moldavia ha una lunga storia di controversie sui pagamenti del gas e relazioni tese con la Russia. L’ex repubblica sovietica sta cercando di ridurre il consumo di energia di almeno un terzo e importare oltre il 60% del suo fabbisogno dalla vicina Romania.

Il capo della compagnia nazionale moldava del gas Moldovagaz, Vadim Ceban, ha affermato che la sua azienda ha detto alla società di distribuzione del gas nell’enclave separatista, Tiraspoltransgaz, che era disposta ad aiutare ad acquistare gas dai paesi europei per alleviare le carenze.

Ma qualsiasi gas fornito alla regione dovrebbe essere pagato a prezzi di mercato, ha detto alla televisione TV8. La Transnistria non ha pagato nulla per diversi anni per le forniture dal gigante del gas russo Gazprom, apre una nuova scheda in base a un tacito accordo con Mosca.

Anna Lotti

