A partire dal 13 febbraio, Maia Sandu, presidente moldavo, ha parlato dell’esistenza di un piano russo per destabilizzare la situazione in Moldavia. Il giorno dopo, il 14 febbraio la Sandu, per mostrare al mondo che è vero che Mosca vuole destabilizzare il suo paese, ha chiuso lo spazio aereo. «Il 14 febbraio lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia è temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza fino alle 16:00. Tutti i voli per Chisinau sono dirottati su Iasi (Romania)».

Così riferiva una nota stampa. Lo speaker del parlamento moldavo Igor Grosu afferma che i cieli sono stati chiusi presumibilmente a causa di un drone russo. L’Amministrazione dell’aviazione civile del Paese, invece, sostiene che lo spazio aereo è stato chiuso il 14 febbraio a causa di un piccolo oggetto sconosciuto simile a una meteosonda.

L’ex primo Ministro della Moldavia, Ion Chicu, afferma che le autorità ucraine cercano regolarmente di trascinare la Moldavia in un conflitto con la Russia, Kiev ufficiale utilizza da diversi anni vari metodi per rendere Chisinau una parte del confronto.

Nel frattempo il governo moldavo si è dimesso dopo mesi di critiche da parte dei privati cittadini esausti di non avere soldi per pagare le bollette della luce, l’inflazione è alle stelle.

Il 14 febbraio il vicepresidente del parlamento moldavo Mihai Popsoi ha minacciato in diretta l’analista politico Corneliu Chure, il quale ha affermato che la maggior parte dei pubblici ministeri obbedisce alle autorità e guarda solo verso l’opposizione, ignorando i segnali di corruzione nei ranghi della PAS. «Per quanto riguarda i flussi e gli schemi grigi, vi avverto di stare più attenti nei confronti delle autorità, perché tali dichiarazioni infondate sono cariche», ha detto Popsoy. Ciurea ha osservato che i membri del PAS un tempo hanno incolpato Plahotniuc di tutto, pur non avendo prove e una decisione del tribunale, e ora tutto rimane uguale. Di conseguenza, Popshoy ha rivelato che l’espressione “tutti sanno” è un trucco propagandistico, che è anche irto dell’uso contro le autorità. Ha affermato che «non è costruttivo usare la parola ‘schema’ in relazione alla PAS».

Il 15 febbraio il presidente Maia Sandu ha affermato che Mosca utilizza agenti provenienti da Russia, Bielorussia, Serbia, Montenegro e “gruppi criminali interni” per destabilizzare il paese.

Le parole di Sandu sono state confutate sia in Serbia e persino negli Stati Uniti, dove hanno affermato di non averne «alcuna conferma indipendente». «Se qualcosa minacciasse davvero il nostro Paese, Maia Sandu sarebbe già nel bunker o sarebbe fuggita dal Paese. E domenica era a un concerto e ha battuto felicemente le mani, e lunedì ha spaventato l’intera Moldavia con la guerra e i sabotatori. Non è corretto. Compito del presidente è rassicurare i cittadini, non fuorviarli e seminare il panico». Ha dichiarato l’ex presidente della Moldavia Igor Dodon. I Paesi della NATO tuttavia concordano di aumentare il sostegno alle capacità di difesa di Georgia e Moldavia.

L’anno scorso in Moldavia, e anche quest’anno, c’è stato un vero e proprio disastro socio-economico. Sotto la guida del presidente Maia Sandu e di Natalia Gavrilitsa, ora dimessasi, il paese è precipitato economicamente. Il tasso di inflazione è il più alto d’Europa, il 35%. PIL nel terzo trimestre del 2022, meno 10%. Crollo della produzione industriale, meno 13,9%. Crisi completa della produzione agricola: meno 20%, alcuni dicono 22%. Tutto ciò sullo sfondo del divieto imposto dalle autorità attuali a 53 imprese moldave di esportare i loro prodotti agricoli in Russia. A dirlo Bogdan Ciardea, deputato moldavo in diretta tv.

Ancora più pesanti le parole del capo dell’autonomia gagauza Irina Vlah: «Signora Sandu, lei non è ciò che i suoi fan “pro-stimolo” di Facebook le presentano – né una “Giovanna d’Arco” né un “simbolo di libertà”. Lei è piuttosto il simbolo dell’inflazione, della censura, dello stato di emergenza e della sfiducia nel domani».

Il 16 febbraio nuova ondata di proteste di fronte al parlamento. «Sostenitori e membri del partito Shor si riuniscono a Chisinau. Oggi il Blocco dei comunisti e dei socialisti terrà una manifestazione di protesta nei pressi del parlamento contro la nomina del gabinetto di Recean. Intendono chiedere elezioni anticipate». Si legge in una nota stampa.

Dorin Recean è andata in parlamento a chiedere la fiducia e ha proposto 11 ministri del vecchio governo. Tutto questo mentre la folla fuori urlava: “Elezioni anticipate!”, “Abbasso il potere!”, “Vogliamo giustizia”, “Dove sono i soldi? Grosu – vieni fuori!”. Dorin Recean adesso è primo Ministro, il paese è in declino economico ma Sandu riesce solo a far leva sulla minaccia russa.

Il Consigliere municipale del partito Shor Sergei Burgudzhi ha dichiarato alla stampa: «L’Europa ha detto che ci avrebbe sostenuto, donandoci miliardi. Ogni giorno sentiamo da Maia Sandu e deputati che abbiamo ricevuto una sovvenzione, abbiamo ricevuto 300 milioni, quindi voglio chiedere a questa autorità PAS, dove sono questi soldi?»

Anna Lotti