MOLDAVIA. Chisinau investita da una raffica di falsi allarmi bomba

L’Ispettorato generale di polizia della Moldavia ha ricevuto più di 50 segnalazioni di esplosivi piazzati in istituzioni pubbliche il 5 luglio, tutte false. Sono state segnalate bombe nel Parlamento e negli edifici governativi, nei tribunali e negli ospedali. La polizia non sa ancora se questi messaggi siano stati inviati dalla stessa persona o da più persone, e le ragioni delle minacce non sono chiare.

Le segnalazioni del 5 luglio fanno parte di un’ondata di minacce di bombe che ha investito la Moldavia negli ultimi giorni. In due giorni, la polizia ha ricevuto tre minacce relative a bombe collocate all’aeroporto di Chisinau, riporta BneIntellinews.

Il primo messaggio su una bomba all’aeroporto di Chisinau è stato ricevuto lunedì 4 luglio alle 7:10 del mattino. Alle 10:00 si è scoperto che non c’era nessuna bomba. Il messaggio successivo è stato ricevuto lo stesso giorno, la sera, alle 20:35. Come il primo, anche questo messaggio è stato inviato in un secondo momento. Come il primo, anche questo messaggio è stato inviato via e-mail e il mittente chiedeva una ricompensa in denaro.

Alle 23:45 le guardie di frontiera hanno riferito che l’informazione sulla bomba non era confermata, ma le operazioni dell’aeroporto sono state gravemente interrotte. Per la terza volta, l’aeroporto è stato oggetto di un allarme bomba il 5 luglio intorno a mezzogiorno e alle 15:15 le guardie di frontiera hanno riferito che l’allarme si è rivelato nuovamente falso. Tutte e tre le volte l’aeroporto è stato evacuato e il lavoro è stato sospeso.

I messaggi sono stati controllati da poliziotti e genieri. Ma non hanno trovato alcun oggetto sospetto. Gli allarmi bomba sono stati segnalati anche nella capitale Chisinau.

Alle 14:50 del 5 luglio, l’Ispettorato generale di polizia ha riferito sulla sua pagina Facebook che alle 14:05 la polizia ha ricevuto un’e-mail relativa a bombe in diverse istituzioni statali: il parlamento, il governo, i tribunali, i centri commerciali e l’aeroporto di Chisinau.

Le informazioni sui falsi allarmi bomba sono state confermate dal ministero degli Affari Interni. Il dipartimento ha fatto notare che la polizia «ha ricevuto diverse segnalazioni di bombe su obiettivi strategici». Ha avvertito che chi ha chiamato può incorrere in multe fino a 2.000 euro per false segnalazioni di bombe. Un’ora dopo il messaggio sulle bombe a Chisinau, l’ondata di minacce si è estesa a tutta la Moldavia. Alle 15:00 la polizia ha ricevuto un messaggio di bombe presso la filiale dell’agenzia dei servizi pubblici di Balti. Alle 15:35, dopo aver controllato l’edificio, è stato riferito che l’informazione sulla bomba non era confermata. In seguito sono apparse informazioni su bombe nelle filiali dell’Agenzia per i servizi pubblici di Vulcanesti e Cahul.

All’inizio di quest’anno, anche la Serbia è stata bersagliata da numerose minacce di bombe, con ipotesi legate al rifiuto del governo di aderire alle sanzioni internazionali contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina.

Anna Lotti