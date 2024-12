MIGRANTI. Oltre 45 milioni di africani scappano dai conflitti

“Il numero di rifugiati africani, sfollati interni e richiedenti asilo è cresciuto del 14 percento nell’ultimo anno, raggiungendo oltre 45 milioni di persone”.

Questa è la sintesi di un fenomeno di grandi proporzioni fatta dall’Africa Center for Strategic Studies; il numero di africani costretti a spostarsi a causa di conflitti e regimi repressivi è aumentato per il 13° anno consecutivo, raggiungendo oltre 45 milioni di persone. Questa cifra, che comprende sfollati interni, rifugiati e richiedenti asilo, rappresenta un aumento del 14 percento rispetto all’anno precedente. Con il 3 percento della sua popolazione totale costretta a spostarsi, l’Africa ha sia una quota maggiore che un numero assoluto di sfollati rispetto a qualsiasi altra grande regione del mondo.

Data la crescita persistente degli sfollati, la popolazione costretta a spostarsi in Africa è raddoppiata dal 2018. Tre quarti di queste persone, 34,5 milioni, sono sfollati interni. Ciò rappresenta quasi il triplicarsi del numero di sfollati interni in Africa dal 2017. Con 1,9 milioni di nuovi sfollati interni segnalati dall’inizio del 2024, l’Africa ospita ora oltre il 48 percento degli sfollati interni del mondo.

Il conflitto è stato costantemente il principale motore di sfollamento nel continente. Solo due dei paesi africani con oltre 250.000 sfollati non erano in conflitto. I cittadini di questi due, Eritrea e Ruanda, affrontano alcuni dei più alti livelli di repressione interna nel continente. In particolare, quasi tutti gli sfollamenti in questi due paesi sono esterni.

Il picco di sfollamenti nell’ultimo anno è attribuito principalmente al conflitto in Sudan, che ha registrato un aumento di 5,35 milioni di persone negli sfollati interni nell’ultimo anno. Il Sudan, tuttavia, è solo uno dei 9 paesi africani con popolazioni sfollate forzatamente di oltre 250.000 che hanno avuto un aumento degli sfollamenti durante questo periodo. In 6 paesi africani, oltre il 10 percento della popolazione è sfollata forzatamente, il che sottolinea sia l’ampiezza che la profondità di questa instabilità.

I 9 paesi africani con oltre 1 milione di sfollati rappresentano oltre il 90 percento della popolazione totale sfollata forzatamente in Africa: Sudan, Repubblica Democratica del Congo (RDC), Somalia, Nigeria, Etiopia, Sudan del Sud, Burkina Faso, Camerun e Repubblica Centrafricana (CAR). Quattro delle sei principali fonti di sfollamento forzato si trovano nell’Africa orientale, il che sottolinea le crescenti implicazioni regionali dei conflitti in corso.

Questa crescente fragilità causata dai conflitti irrisolti dell’Africa è una caratteristica fondamentale dell’ambiente di sicurezza africano. I paesi africani ospitano oltre il 98 percento dei rifugiati e dei richiedenti asilo africani. Ciò è particolarmente degno di nota considerando le enormi tensioni che molti di questi paesi affrontano, tra cui quasi la metà che sta vivendo essa stessa un conflitto.

