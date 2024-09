MIGRANTI. L’Algeria ha espulso 20mila migranti da gennaio con la forza

Dal gennaio 2024, l’Algeria ha espulso quasi 20.000 migranti africani, tra cui donne e bambini, verso il Niger, spesso in “condizioni brutali”, secondo l’ONG Alarme Phone Sahara (APS).

Questa organizzazione, che opera nel deserto tra Algeria e Niger, ha registrato “esattamente 19.798 persone respinte tra gennaio e agosto 2024”, ha dichiarato Moctar Dan Yaye, responsabile delle comunicazioni dell’ONG, riporta Sahel Intelligence.

Dal 2014, i migranti irregolari provenienti dal Niger e da altri paesi africani, tra cui donne e minori, vengono regolarmente espulsi dall’Algeria, un paese spesso utilizzato come punto di transito verso l’Europa. Alarme Phone Sahara denuncia, in un rapporto pubblicato alla fine di agosto, che queste espulsioni vengono effettuate “in condizioni brutali”, talvolta con “conseguenze mortali”.

Moctar Dan Yaye spiega che i migranti vengono spesso arrestati durante i raid in città, nelle loro case, sul posto di lavoro o al confine tunisino, prima di essere raggruppati a Tamanrasset, nel sud dell’Algeria. Da lì vengono trasportati su camion in Niger. I migranti nigerini vengono portati ad Assamaka, il primo villaggio nigeriano, dove vengono accolti dalle autorità locali.

Quelli provenienti da altri paesi africani, invece, vengono lasciati al “punto zero”, una zona desertica al confine tra i due paesi, e devono percorrere 15 km a piedi per raggiungere Assamaka in condizioni climatiche estreme.

Dopo essere stati registrati dalla polizia nigerina ad Assamaka, i migranti vengono ospitati in centri di transito gestiti dall’ONU e dall’Italia, per poi essere gradualmente trasferiti in altri centri ad Arlit e Agadez, due grandi città del nord del Niger. Yaye sottolinea che la ONG riceve numerose testimonianze di abusi, violenze e confische delle proprietà dei migranti da parte delle forze algerine.

Ad aprile, le autorità militari nigerine presenti a Niamey hanno convocato l’ambasciatore algerino per protestare contro la violenza di queste operazioni di respingimento.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/