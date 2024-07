MIGRANTI. Accordo USA Panama per arginare il flusso di arrivi

Gli Stati Uniti e Panama hanno firmato un accordo volto a frenare il flusso di migranti attraverso la pericolosa giungla del Darien. Questo accordo, parte di sforzi più ampi da parte dell’amministrazione del presidente Joe Biden, arriva come risposta all’ondata di migrazione al confine meridionale, una questione chiave in vista delle elezioni presidenziali americane di novembre.

Il 1° luglio, il Ministro degli Esteri panamense Javier Martinez-Acha e il Segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti Alejandro Mayorkas hanno formalizzato l’accordo, che lancia un nuovo programma di assistenza estera finanziato dal Dipartimento di Stato americano. Questa iniziativa è in linea con la Dichiarazione di Los Angeles sulla migrazione e la protezione, firmata nel giugno 2022, che mira a “gestire umanamente i confini in tutte le Americhe”, riporta MercoPress.

L’accordo include il sostegno degli Stati Uniti alle operazioni di rimpatrio da Panama, con il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale che fornisce formazione e sviluppo di capacità per garantire processi di rimpatrio “sicuri e umani”. Il Segretario Usa Mayorkas ha sottolineato la necessità di una risposta regionale alla sfida migratoria, affermando: “La migrazione irregolare è una sfida regionale che richiede una risposta regionale. Siamo grati alla nostra partnership con Panama per gestire livelli storici di migrazione in tutto l’emisfero occidentale”.

Anche il neoeletto presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha sottolineato l’urgenza di affrontare la questione migratoria. Il suo ufficio ha riferito che l’accordo contribuirebbe a chiudere il passaggio degli immigrati clandestini attraverso il Darien, descrivendo la situazione come una “grave crisi umanitaria”. Da gennaio, più di 195.000 migranti hanno attraversato la giungla, affrontando numerosi pericoli, tra cui rapimenti, rapine, attacchi di animali, incidenti, malattie e persino la morte.

Nel tentativo di gestire il flusso migratorio, Panama ha recentemente installato barriere di filo spinato lungo il Darien Gap. Il Ministero della Pubblica Sicurezza panamense ha annunciato che le pattuglie di frontiera bloccano la maggior parte dei valichi dal 27 giugno, richiedendo ai migranti di presentare un documento d’identità ai valichi designati. Questa mossa mira a controllare la migrazione e ridurre l’influenza della criminalità organizzata nell’area.

Tuttavia, gli Stati Uniti hanno preso le distanze dalle barriere di filo spinato. Un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca ha dichiarato a NBC News: “Gli Stati Uniti non hanno fornito sostegno al governo di Panama per erigere barriere ai suoi confini”, nonostante l’accordo per gestire i flussi migratori da paesi come Venezuela, Ecuador, Haiti, Colombia e Cina.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/