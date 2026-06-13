MEXICO. Grande festa per l’inizio dei Mondiali di calcio

Nei giardini della Casa del Popolo del Messico in Italia si è tenuto la sera di giovedì 11 giugno un evento sold out, a cui hanno partecipato oltre 400 persone, organizzato dall’Ambasciatore Genaro Lozano e dallo staff dell’Ambasciata a Roma in occasione del fischio d’inizio dei Mondiali di calcio tripartiti in Nord America. Si è assistito, grazie ai maxischermi posizionati all’esterno dell’edificio, alla cerimonia inaugurale dallo storico stadio Atzeca di Città del Messico, unico stadio al mondo sede di tre mondiali, che ha visto la presenza d’eccezione di Shakira con l’inno della competizione “Dai Dai”, e cui ha fatto seguito la prima partita fra Messico e Sudafrica, vinta dai padroni di casa per 2 a 0. Poco prima del calcio di inizio sono intervenuti per un saluto sia l’Ambasciatore Lozano che i suoi due colleghi ospiti: l’Ambasciatrice del Canada Elissa Goldberg e l’Ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta, scambiandosi anche regali – divise ufficiali delle loro nazionali. Hanno assistito in prima fila al match inaugurale e festeggiato insieme alla comunità messicana una serata di passione per il calcio, la musica e la gastronomia. Nell’intervallo si sono lasciati andare anche a qualche ballo, unendosi al ritmo dei tifosi che già erano scatenati nell’euforia delle danze.

Nel corso della serata, inoltre, negli spazi esterni dell’Ambasciata i presenti hanno avuto anche l’opportunità di visitare un mercatino con alcuni prodotti tipici locali di abbigliamento e artigianato messicani, oltre all’allestimento di un angolo affollato dedicato alla scoperta dei sapori più autentici della tradizione culinaria messicana, dove si potevano acquistare diversi piatti, fra cui i famigerati tacos, ma anche corner riservati alle bevande come la famosa tequila, il paloma o il mezcal.

L’Ambasciata del Messico in Italia, quindi, celebra l’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, aprendo le sue porte con una proiezione pubblica, che segna una data storica per lo sport mondiale, un’edizione senza precedenti che, come detto, per la prima volta nella storia della competizione, è organizzata congiuntamente da Canada, Messico e Stati Uniti.

Per questo importante momento di condivisione dell’emozione del calcio con la comunità internazionale presente in Italia, l’Ambasciatore Lozano ha anche invitato il pubblico alla proiezione del torneo presso la sede diplomatica messicana a Roma a vestirsi di verde, e così è stato, con un dress code davvero rispettato e scenografico. Lui stesso ha indossato la maglia della nazionale messicana personalizzata con il suo nome e la bandiera tricolore disegnata sul viso.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per vivere insieme il calcio come strumento di incontro, amicizia e dialogo tra culture, in un’atmosfera conviviale e festosa che unisce simbolicamente i partecipanti ai milioni di tifosi che seguono l’avvio del Mondiale in ogni parte del mondo. Con questa iniziativa, l’Ambasciata rinnova ancora una volta il proprio impegno nella promozione degli scambi culturali e nella valorizzazione del ruolo dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare popoli e comunità, un incontro con Messico, Stati Uniti e Canada uniti nella cooperazione, nell’amicizia ed ovviamente nel calcio.

Paolo Romano

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