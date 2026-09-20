MESSICO. Veracruz esta de moda 

Il 17 settembre presso la sede dell’Ambasciata del Messico in Italia i rappresentanti della Secretería de Cultura dello stato di Veracruz, nell’ambito dell’iniziativa Veracruz está de moda (volta a rilanciare la regione, a valorizzarne il patrimonio culturale e ad attrarre visitatori), hanno presentato la propria offerta turistica a media e tour operator italiani attraverso “un’esperienza sensoriale pura tra arte, cultura e tradizione”.

Affacciato sul Golfo del Messico, lo stato di Veracruz unisce tradizioni autoctone, spagnole ed afrocaraibiche, la regione ha visto, infatti, tra le altre, le culture degli Olmechi, dei Totonachi, il fiorire della Cultura Classica di Veracruz, ed è qui che nel 1519 sbarcò Hernán Cortés fondando la città portuale che dà il nome allo stato e divenuta presto il nodo commerciale dell’area. La ricchezza multiculturale e storica dello Stato è testimoniata da tradizioni come quella dei Voladores (un’antica cerimonia rituale che vede cinque uomini arrampicarsi su un palo alto fino a 30 metri, e, mentre uno resta in cima suonando, gli altri quattro legati con funi alle caviglie scendono vorticando mentre il palo gira su se stesso; oggi è riconosciuto come patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO), dai siti archeologici come El Tajín (celebre per la Piramide delle Nicchie, alta circa 18 metri presenta 365 nicchie scavate ai sui lati è considerata il simbolo della cultura Totonaca), e dalla scelta dell’UNESCO di inserire la città di Tlacotalpan tra i patrimoni mondiali dell’umanità per come il suo aspetto urbano e la sua architettura rappresentano una dusione di “eccezionale importanza e qualità” delle tradizioni spagnola e caraibica.

Gli ospiti sono stati accolti dall’Ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano, che ha esaltato la bellezza dello Stato di Veracruz, sottolineando i legami storici che lo uniscono all’Italia, come ad esempio quello tra la città di Veracruz e Napoli, rimarcando come tra le tradizioni alla base del son jarocho (lo stile regionale veracruzano del son messicano) ci sarebbe anche la gagliarda napoletana di epoca rinascimentale. Oltre all’Ambasciatore sono intervenuti la direttrice delle Artes y Patrimonio de la Secretaria de Cultura dello Stato di Veracruz Jessica Yoneé Ramírez Bautista che ha ringraziato Genaro Lozano per l’ospitalità e tutti coloro che hanno partecipato all’evento, e la promotrice culturale della stessa Segreteria, Diletta Marchione Espinal, che ha presentato rapidamente alcune delle destinazioni e attrazioni turistiche della regione, esaltando al contempo le peculiarità della cultura e della tradizione. Infine, ha preso la parola César Alberto Gutiérrez Zamora, direttore del Marketing del “Gran Café de la Parroquia”, celebre ristorante e caffetteria, famoso per il suo café lechero, che ha sottolineato il forte legame che unisce il Gran Café all’Italia ricordando che esattamente cento anni fa le macchine da caffe italiane Torino Express divennero parte integrante della sua tradizione.

Questi interventi sono stati intermezzati delle rappresentanze del Ballet Veracurzano, del Ballet Folklórico Tlaneci, dal Ballet de la Esquela Superior de Artes de Veracruz e dal Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz de la Universidad Veracruzana che, accompagnati musicalmente dal Grupo Nematatlin de la Universidad Veracruzana, hanno presentato il “Son Jarocho” ed il “Son Huasteco”. Al termine della cerimonia agli ospiti è stato offerto buffet con una selezione di alcuni tra piatti tipici della gastronomia dello Stato di Veracruz, come l’Huachinango a la veracruzana (dentice rosso cotto al forno con peperoni, cipolle, olive e capperi), oltre al café lechero del Gran Café de la Parroquia preparato sul posto con il metodo tradizionale, ovvero versando il latte da una grande altezza in un bicchiere contenete il caffe bollente. Nel Salón Dorado è stata, inoltre, allestita una esposizione di prodotti artigianali della regione di Veracruz.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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