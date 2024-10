MESSICO. Un viaggio a La Paz, Baja California Sur

Nel cuore di Roma, nel caratteristico ristorante messicano “El Tiburón Navona” si è svolto l’evento “Presentazione e Cooking Experience: La Paz, Baja California Sur”, alla presenza della Direttrice Generale del Turismo della città La Paz, Stato Baja California Sur, Luz María Zepeda, oltre che rappresentanti dell’Ambasciata del Messico in Italia come l’addetto culturale Emmanuel Vargas. Sono state illustrate le nuove offerte turistiche di questa affascinante destinazione messicana, seguite da una degustazione di un piatto tipico con prodotti ed ingredienti locali, proposto dalla Chef Diana Beltrán.

Ad introdurre l’evento, Manuel Diaz Cebrian, direttore per l’Europa di La Paz, che ha accolto i partecipanti, invitandoli a godere della presentazione e delle prelibatezze culinarie, sottolineando il paradiso che è La Paz.

La parola poi l’ha presa l’ospite principale, Zepeda, che rappresenta l’Ente del Turismo di La Paz, Baja California Sur, uno degli Stati messicani, iniziando a spiegare con entusiasmo le caratteristiche e peculiarità della sua terra, ed evidenziando come La Paz sia una meta turistica, non solo la città, ma anche la porta di accesso al Golfo di California, noto come “l’acquario del mondo” per la sua biodiversità. Ha inoltre fornito dettagli su come raggiungere questa destinazione, parlando delle connessioni aeree e marittime con le principali città del Messico e annunciando che presto si avrà anche il collegamento con Los Angeles.

Entrando nella descrizione del turismo, Zepeda si è focalizzata su 6 centri, partendo ovviamente da La Paz con le sue attività acquatiche più diverse come “nuotare con lo squalo” fino alle spiagge più belle del Messico come piscine naturali e protette, e queste sono anche riconosciute tali. In oltre, la Paz è un hub per poi potersi muovere, ma le distanze sono comunque ridotte. Todos Santos, è un’altra località, un borgo magico, con la presenza anche di orti botanici e la gastronomia tipica del luogo. La Ventana è un paesino di pescatori e si sta focalizzando nel turismo, mentre El Triunfo viene descritto come parte culturale, si viaggia nel tempo, poiché è stata una potenza mineraria negli anni 50 per l’oro e argento, oltre ad avere ai giorni nostri due musei, uno dei quali di livello mondiale. Qui si va per scoprire la storia dello Stato, ha aggiunto Zepeda. Los Barriles, è il luogo ideale per la pesca sportiva ed i ristoranti ti cucinano il cibo che gli ospiti portano. Infine, non per importanza, Puerto Chale, che a detta della Direttrice, sta effettuando tanto miglioramento con il turismo. Lì è possibile intraprendere un’esperienza davvero suggestiva, ossia l’avvistamento della balena grigia, la più “amichevole” fra le balena, oltre ad uccelli endemici.

Un tema emerso, e molto attuale, quello del turismo sostenibile. La Paz è una delle mete emergenti con esperienze su misura, un’esperienza intima. A ciò si aggiunge anche un clima desertico moderato con meno di 10 giorni di pioggia all’anno. Zepeda ha sottolineato che per quanto riguarda la biodiversità esistono 3 aree nazionali protette, oltre alla Isla Espiritu Santo che è patrimonio dell’umanità UNESCO, enfatizzando che la sostenibilità è un fattore centrale nella visione dell’Ente del Turismo con un piano di sviluppo per non sovrappopolare e un massimo di quattro piano per gli hotel ad esempio, e fornendo anche alcuni dati sullo Stato: vi sono 300 mila abitanti a la Paz, meno di 1 milione in tutta la Baja Californa Sur. È una meta turistica autentica, non c’è divisione fra attività locali e turisti, ci si fonde, parlando anche del senso si sicurezza percepito dai visitatori. Infine, fra le esperienze altamente raccomandabili la possibilità di vedere lo squalo balena.

È intervenuta, in seguito, per un saluto anche la famosa Chef Diana Beltrán, proprietaria del ristorante, che ha manifestato la sua volontà di far conoscere i sapori messicani, spiegando il piatto presentato ai partecipanti, che comprendeva fra gli altri ingredienti la Machaca, una carne di manzo essiccata, proveniente proprio da La Paz. Altra peculiarità non tipica del luogo, ma di tutto il Messico: il Guacile, un piatto a base di pesce.

Paolo Romano

