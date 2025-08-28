MESSICO. Sospese le spedizioni verso gli States

Mercoledì il Messico ha annunciato che il suo servizio postale sospenderà le spedizioni di pacchi verso gli Stati Uniti in vista della fine dell’esenzione dai dazi doganali per i pacchi di basso valore da parte dell’amministrazione Trump.

L’annuncio segue azioni simili da parte dei servizi postali dell’Unione Europea e di diversi altri paesi, che hanno sospeso le spedizioni in attesa di maggiore chiarezza sulla misura statunitense. L’annuncio giunge inoltre durante i negoziati, durati mesi, tra il governo messicano e l’amministrazione Trump per evitare dazi doganali più ampi, riporta AP.

L’esenzione, nota come esenzione “de minimis”, che consente ai pacchi di valore inferiore a 800 dollari di entrare negli Stati Uniti in franchigia doganale, termina venerdì. Secondo i dati della U.S. Customs and Border Protection, nel 2024 sono stati spediti 1,36 miliardi di pacchi in base a questa esenzione, per merci del valore di 64,6 miliardi di dollari.

Il governo messicano ha dichiarato che il suo servizio postale, Correos de Mexico, sospenderà temporaneamente le consegne di pacchi negli Stati Uniti a partire da mercoledì.

“Il Messico continua il dialogo con le autorità statunitensi e le organizzazioni postali internazionali per definire meccanismi che consentano la ripresa ordinata dei servizi, offrendo certezza agli utenti ed evitando intoppi nella consegna delle merci”, si legge nella dichiarazione.

Con questo annuncio, il Messico si unisce a diversi paesi europei e non solo, tra cui Australia e Giappone, nel sospendere le spedizioni verso gli Stati Uniti a causa della confusione sui nuovi dazi all’importazione.

Il Messico ha cercato di negoziare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per evitare l’aumento delle tariffe doganali, adottando misure di sicurezza più aggressive contro i cartelli della droga del Paese e inviando decine di esponenti dei cartelli incarcerati negli Stati Uniti per essere processati.

Fino ad ora il confronto trai due paesi è aperto più che mai.

Lucia Giannini

