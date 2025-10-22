MESSICO. PEMEX vende petrolio a Cuba. Ma dove va a finire? 

Nel 2025, il Messico ha spedito a Cuba carburante sovvenzionato per un valore di oltre 3 miliardi di dollari.

Come riporta OilPrice, l’invio è avvenuto tramite Gasolinas Bienestar, una sussidiaria di Pemex, secondo un’indagine condotta da Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

MCCI ha scoperto che almeno 58 spedizioni di carburante, tra cui benzina, gasolio e greggio, sono partite dai porti messicani in soli quattro mesi (da maggio ad agosto), principalmente da Coatzacoalcos, Veracruz, e tre da Tampico, Tamaulipas, riporta MercoPress.

I carichi sono stati tracciati tramite piattaforme di monitoraggio marittimo, che hanno mostrato rotte costanti tra Messico e Cuba.

MCCI sottolinea inoltre che una delle navi, la Sandino, è stata inclusa nella lista delle sanzioni dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti nel 2019 per il trasporto di petrolio venezuelano a Cuba.

Nonostante ciò, l’indagine ha rivelato che la Sandino è partita da Laguna de Pajaritos il 20 agosto ed è arrivata una settimana dopo alla raffineria cubana Camilo Cienfuegos. L’importatore cubano era la Coreydan S.A., una società statale con sede all’Avana che condivide gli uffici con la CUPET, la compagnia petrolifera nazionale cubana.

Secondo MCCI, l’entità degli aiuti messicani per il carburante a Cuba corrisponde al bilancio federale del 2026 per il Ministero della Sicurezza e della Protezione dei Cittadini e supera di gran lunga i bilanci della Procura Generale e dei fondi per le infrastrutture scolastiche messi insieme.

MCCI aveva precedentemente avvertito che le spedizioni sovvenzionate hanno peggiorato la salute finanziaria di Pemex. Nel suo primo anno, Gasolinas Bienestar ha registrato perdite e debiti per oltre 300 milioni di dollari, che riflettono il costo della fornitura gratuita di carburante a Cuba.

Tuttavia, gli invii sono controversi: Cuba non ha la capacità di stoccaggio per tali volumi. Se fosse vero allora dov’è quel petrolio? Cuba lo esporta?

Se così fosse, non sarebbe una sorpresa, poiché è ampiamente documentato che, quando Cuba era a corto di valuta forte, vendeva petrolio sovietico a basso costo fornito da Mosca e, analogamente, con le spedizioni fornite dal presidente venezuelano Hugo Chávez.

Per la diplomazia messicana, ciò significa anche il recupero dell’influenza sull’America Centrale e sui Caraibi, da dove era stata soppiantata dalla “generosità” della rivoluzione bolivariana in Venezuela.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/