MESSICO. Padiglione alla Fiera TTG Travel Experience 2025

Tutto è pronto per l’inaugurazione del Padiglione México presso la Fiera TTG Travel Experience 2025, a Rimini dall’8 al 10 ottobre, scenario di rilevanza internazionale per la promozione turistica in Italia, con il Messico che mostrerà le sue meravigliose mete turistiche. Alla conferenza stampa di presentazione, tenuta presso l’Ambasciata del Messico in Italia a Roma, hanno partecipato il Console Generale del Messico a Milano l’Ambasciatrice María de los Ángeles Arriola Aguirre, la Presidente della Camera di Commercio del Messico in Italia –CaMexItal- Letizia Magaldi e il Delegato Responsabile della Commissione di Promozione Turistica del Messico in Italia della CaMexItal Massimo Ariello. Onori di casa riservati all’Ambasciatore designato del Messico in Italia Genaro Lozano Valencia.

Proprio l’Ambasciatore Lozano ha introdotto l’evento esponendo in primis alcuni dati rilevanti sul suo Paese, come l’8,6% del PIL nazionale generato dal turismo che vale 125 miliardi di euro, 4,5% in più rispetto al 2022. Ha evidenziato il rafforzamento delle relazioni bilaterali anche dopo il volo diretto Aereoméxico Roma-Città del Messico. Questo collegamento ha favorito lo sviluppo economico e ha così permesso a numerosi viaggiatori di scoprile la cultura messicana. Di conseguenza gli scambi commerciali e culturali si sono intensificati. Il Messico si attesta al 6° posto a livello mondiale per numero di visitatori, 45 milioni, l’obiettivo, però ha aggiunto l’Ambasciatore, è raggiungere 48 milioni entro il 2030 e il 5° posto, posizione occupata dall’Italia. Lozano ha anche messo in luce l’importanza degli investimenti infrastrutturali come ad esempio il Tren Maya, che grazie ai suoi 1500km permette l’accessibilità a centri e siti archeologici, ricordando che il Messico ha 36 beni riconosciuti dall’UNESCO. Infine, in vista dei Mondiali del 2026 è previsto l’arrivo di ulteriori 5,5 milioni di turisti e l’impatto stimato di 3 miliardi di euro e 24 mila nuovi posti di lavoro.

L’Ambasciatrice Arriola Aguirre, intervenendo da remoto, ha detto che sono molto ambiziosi nel turismo e che il Consolato Generale del Messico a Milano sarà presente alla fiera del turismo di Rimini, uno degli appuntamenti più importanti del settore turistico internazionale. Il Padiglione, fortemente spinto da CaMexItal e supportato dal Consolato e poi dall’Ambasciata, a cui si sono uniti due Stati Messicani, quali Città del Messico, che è la culla di tre civilizzazioni, e Jalisco.

Nel corso della presentazione sono stati esposti i dettagli della partecipazione ufficiale del Messico alla prossima edizione della Fiera. La Presidente della CaMexItal ha detto che il Padiglione è uno dei progetti più importanti della Camera, che sottolinea non riceve fondi pubblici, e si è dimostrato come fare sistema unendo diversi settori, creando sinergie con il risultato di costruire una vera filiera. Mentre Ariello, grande conoscitore del Messico, di cui ha anche la nazionalità, ha specificato che il Messico non era presente da 5/6 anni al TTG di Rimini qualche hanno fa e che il punto focale è portare più turisti italiani in Messico, ma anche che l’obiettivo è educarli nel senso che prima si conosceva solo l’aspetto balneare, ora spiega il Delegato che si deve puntare su altri aspetti dato che il Messico è cultura. Spingere, quindi, sul mondo del turismo, perché non c’era promozione del turismo se non attraverso l’Ambasciata per un periodo ad interim. Il Padiglione si inserisce in un progetto ancora più ampio come i seminari formativi di promozione turistica del Messico in giro per le città italiane. Chiedere ai tour operator di invitare i loro agenti di viaggio. Di particolare rilievo i fam trip, che sono viaggi di familiarizzazione, ossia portare i tour operator per lanciare il messaggio: Messico culturale. Il Padiglione, promosso anche da CREA – Creatividad y Espectáculos, è di 48m² ma l’anno prossimo si spera di 80m² poiché si vuole che più Stati messicani partecipino. Infine, il dott. Ariello ha concluso sostenendo che forse il Messico è il Paese al mondo con più repeaters, nel senso che i viaggiatori tornano nel Paese per vedere altro.

A termine della conferenza l’Ambasciatore Lozano ha chiosato augurandosi di aprire l’Istituto Culturale Messicano a Roma in primavera prossima, che sia l’epicentro culturale e che abbia molto successo come altri Paesi latini lo hanno a Roma.

Paolo Romano

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/