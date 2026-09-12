MESSICO. Oaxaca: il cuore culturale del Messico

Il 10 settembre presso la sede dell’Ambasciata del Messico in Italia rappresentanti della Secreteria de Turismo del Estado de Oaxaca hanno presentato la propria offerta turistica ai tour operator italiani promuovendo le proprie destinazioni e attrazioni con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul mercato turistico italiano.

Oaxaca è uno stato federato del Messico affacciato sull’Oceano Pacifico, il quinto per estensione territoriale, e vanta una ricca tradizione culturale, anche indigena (conta, infatti, 16 Pueblos Originarios), gastronomica e, avendo ospitato importanti civiltà mesoamericane, anche siti archeologici tra cui Monte Albán.

La presentazione è stata pensata come un pranzo durante il quale agli invitati è stata offerta una selezione di alcuni piatti tipici della cucina dello stato di Oaxaca preparati dalla chef Olga Cabrera, mentre i rappresentanti della Secreteria de Turismo regionale enumeravano le attrazioni turistiche e culturali del territorio presentato come il “cuore culturale del Messico”.

Per l’occasione sono interventi il Capo della Cancelleria dell’Ambasciata del Messico in Italia, Benito Jimenez, la Sottosegretaria delle Operazioni Turistiche dello stato di Oaxaca, Mariel López Villatoro, il Direttore della Promozione turistica della Segreteria del Turismo del governo regionale, Carlos David Jacinto Ortiz, la Market Manager di Aereomexico Italy, Antonella Favaroni, e l’Addetta Diplomatica dell’Ambasciata, Maria Fernanda Cruz Rangel, che ha curato l’organizzazione.

Il Capo della Cancelleria dell’Ambasciata, Benito Jimenez, presentando i suoi ospiti, ha esposto alcuni dati riguardanti il turismo in Messico. In particolare, ha fatto presente come questo settore rappresenti circa il 9% del PIL dello Stato, e che, secondo i dati rilasciati dal Ministero del Turismo, nel 2025 il paese ha registrato a cifra record di 98.000.000 di visitatori di 48.000.000 internazionali, con l’Italia che si posiziona al tredicesimo posto per volumi turistici. Benito Jimenez ha poi fatto riferimento alla nuova strategia del Governo messicano nel settore turistico che, con strategie come México en el Mundo; turismo que transforma, punta ad uno sviluppo del turismo incentrato sull’ammodernamento, la cooperazione tra i vari stati, sull’inclusivitàsulla tecnologia, e sulla sostenibilità, puntando a diventare una delle 5 grandi potenze del settore entro il 2030.

Il Capo della Cancelleria dell’Ambasciata ha poi passato la parola alla Sottosegretaria delle Operazioni Turistiche dello stato di Oaxaca, Mariel López Villatoro. La Sottosegretaria ha auspicato che, una volta conosciuta la regione di Oaxaca, i turisti italiani decidano di tornare, per poi lasciare al Direttore della Promozione turistica della Segreteria del Turismo Carlos David Jacinto Ortiz il compito di presentare le maggiori attrattive turistiche della regione.

A questo punto Carlos David Jacinto Ortiz ha enumerato le grandi ricchezze maturali di Oaxaca come la Hierve el Agua, l’Árbol del Tule, un albero centenario tra i più grandi al mondo, e le bellezze paesaggistiche della costa come Huatulco, Mazunte, Zilipote, Puerto Angel e Lagunas de Chacahua e Puerto Escondido una delle capitali internazionali del surf, sottolineando come queste mete sino ora raggiungibili più rapidamente grazie alla costruzione di una nuova superstrada. Direttore della Promozione turistica della Segreteria del Turismo della regione ha, inoltre presentato le ricchezze culturali di Oaxaca come le zone archeologiche di Monte Albán e Mitla, le eccellenze dell’artigianato locale, le caratteristiche tipiche della gastronomia della regione l’atmosfera suggestiva del quartiere magico di Jalatlaco e di tradizioni come la Guelaguetza, la più grande festa culturale indigena del Messico. Carlos David Jacinto Ortiz ha infine presentato due itinerari turistici pensati pe far vivere al meglio l’anima oaxaqueña, ovvero la Rotta Sentieri del mezcal che consentirà ai visitatori di vivere a pieno i vari aspetti della produzione della bevanda simbolo del Messico venendo a contatto direttamente con i maestri mezcaleros, e la Rotta magica dell’artigianato che porterà i turisti a immergersi nell’artigianato, scoprendo tecniche ancestrali tramandate da generazioni, oltre che nel calore dei mercati e delle danze tradizionali locali. Per concludere, la Market Manager di Aereomexico Italy, Antonella Favaroni ha presentato l’offerta della compagnia aerea messicana, inclusa l’inaugurazione della nuova linea Milano-Città del Messico.

L’evento del 10 settembre presso la sede dell’Ambasciata del Messico è parte di un più ampio programma di promozione dello stato di Oaxaca come cuore culturale del Messico che ha visto altri la cultura oaxaqueña protagonista di altri eventi come il concerto l’8 settembre nella chiesa di san Salvatore in Lauro della Banda Sinfónica de Tlaxiaco, la cui sezione infantile ha poi suonato durante la messa delle 12:00 nella Basilica di San Pietro.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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