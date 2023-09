MESSICO. La rivincita di Tlaxcala

Il 7 settembre presso la sede dell’Ambasciata del Messico in Italia si è svolto un incontro sulla promozione internazionale dello stato messicano di Tlaxcala, con la presenza della Segretaria del Turismo di Tlaxcala, Josefina Rodríguez Zamora.

La Segretaria di Stato, insieme alla Governatrice dello Stato di Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, e alla squadra di governo dello Stato, sta portando avanti un ampio progetto turistico per promuovere Tlaxcala a livello internazionale. In Italia, grazie all’Ambasciata del Messico in Italia e all’ambasciatore, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, si è tenuta una riunione appassionante, in cui sono state presentate agli invitati le bellezze del territorio di Tlaxcala, mentre si assaporavano i prodotti tipici della gastronomia messicana, e in particolare quelli di Tlaxcala.

La giovanissima ed anche imprenditrice Segretaria di Stato Rodríguez Zamora ha incantato tutti i presenti, descrivendo minuziosamente le attrazioni e le ricchezze più importanti di Tlaxcala, per le quali le istituzioni locali stanno lavorando sodo, affinché siano conosciute e sperimentate a livello internazionale. Lo Stato di Tlaxcala, circondato da Stato del Messico, Hidalgo e Puebla, è un gioiello, che incanta con le sue caratteristiche potenti, fatte di sapori, colori, e tanta cultura.

Proprio per la posizione strategica vicino sia Puebla che Città del Messico, è facile da raggiungere. Tlaxcala è lo stato più sicuro del Messico, e punta a diventare centro di un importante flusso turistico, che l’Italia deve necessariamente sperimentare in maniera più convinta. Lavorare sulla promozione e sulla connessione Italia – Messico è uno degli obiettivi dell’Ambasciatore, che, dopo il recente avvio del volo diretto Roma – Città del Messico, punta a rendere il turismo tra i due paesi sempre più grande e di qualità.

“Tlaxcala sì existe” è lo slogan per promuovere lo Stato ed esistono soprattutto tantissime attrazioni esclusive, che rendono Tlaxcala vivo, dinamico e ineguagliabile, pur essendo lo Stato più piccolo del Paese. La vasta gastronomia, degustata durante l’incontro, è caratterizzata da sapori decisi ed unici, di cui le chilaquiles e i tacos de canasta sono stati protagonisti. Mais, amaranto e agave rappresentano i prodotti di base della cucina versatile e unica del Messico.

Una cultura potente caratterizza Tlaxcala, che è culla della civiltà Olmeca-Xicalanca e porta con sé i lasciti dell’evangelizzazione cristiana, visibile nel Complesso del Convento Francescano e della Cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione di Tlaxcala, patrimonio Unesco. A Tlaxcala si hanno, tra l’altro, ben cinque zone archeologiche, a cui si aggiunge un patrimonio culturale dell’Umanità, Talavera, e una meravigliosa arena, Plaza de Toros.

Imprescindibile è la visita al centro storico con la sua Plaza de la Constitución. Il paese è una collezione di esperienze sensoriali, grazie ai colori dei tappeti con fiori e segatura, entrati anche nel Guinness World Records per la loro lunghezza, come percepibile nella Notte in cui nessuno dorme, e ai materiali dei tessuti tipici e delle ceramiche dipinte a mano. Il Carnevale si conferma tripudio di costumi, danze e tradizioni.

Le comunità locali rimangono essenziali per la conservazione e la trasmissione di questa ricchezza, che chiede solo di essere conosciuta in tutto il mondo. Anche le tenute, figlie delle cosiddette haciendas, e gli allevamenti ricordano un passato lontano, ma che ancora conserva le sue radici nel presente. A ciò si aggiunga l’ecoturismo e il fascino delle bellezze naturali.

Effetto incomparabile della natura di Tlaxcala è il Santuario delle Lucciole, dove, di notte, la luminosità di questi minuscoli insetti s’irradia per tutto il bosco circostante. Merita di essere visto anche il complesso turistico e residenziale Val’Quirico, che per l’Italia assume un significato particolare, data la sua somiglianza con i borghi medievali toscani, da cui la sua architettura trae ispirazione.

Quest’anno, a coronamento dell’affermazione di Tlaxcala come stato all’avanguardia, si svolgeranno i Campionati mondiali di Beach Volley nelle scenografiche arene delle corride visto l’assenza zone costiere, e lo sport si conferma momento d’interconnessione culturale e volano per attirare tanti visitatori a Tlaxcala e in tutto il Messico.

Sarebbe impossibile elencare tutte le meraviglie di Tlaxcala e l’unico modo per scoprirle è visitare uno stato che sta facendo il massimo per affermarsi, perché, sì, Tlaxcala esiste ed è pronto a prendersi uno spazio che gli renda ragione del suo patrimonio e delle sue bellezze!

Marta Felici e Paolo Romano