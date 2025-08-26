MESSICO. La paura delle misure di Trump blocca le rimesse

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato il 23 agosto che le rimesse dagli Stati Uniti sono scese ai livelli più bassi dal 2022, attribuendo il calo del 5% al ​​”clima di paura o preoccupazione imposto, data la situazione attuale” dalle politiche sull’immigrazione di Donald Trump.

Sheinbaum ha espresso particolare preoccupazione per l’impatto della riduzione sulle comunità più vulnerabili del Messico. “Certo, siamo preoccupati, soprattutto perché le rimesse raggiungono le comunità più povere, dai familiari che si trovano lì”, ha dichiarato la presidente, riporta BneIntellINews.

Il calo si verifica nonostante le espulsioni rimangano al di sotto delle promesse elettorali di Trump. Durante i suoi primi sei mesi di mandato, l’amministrazione Trump ha rimpatriato 56.000 cittadini messicani, rispetto agli 82.000 espulsi nello stesso periodo sotto il predecessore Joe Biden l’anno scorso.

“Stiamo lavorando per determinare esattamente cosa stia causando questa riduzione. Il numero di messicani rimpatriati, rispetto ai periodi precedenti, non è particolarmente elevato”, ha spiegato Sheinbaum, suggerendo che fattori che vanno oltre i numeri effettivi delle espulsioni potrebbero influenzare il flusso delle rimesse.

La presidente ha osservato che le rimesse sono aumentate drasticamente nel 2023 e hanno continuato a crescere nel 2024, rendendo il calo degli ultimi mesi particolarmente preoccupante per la sua amministrazione. Il calo rappresenta una significativa preoccupazione economica, data l’importanza delle rimesse per l’economia nazionale messicana.

Le rimesse hanno totalizzato oltre 64 miliardi di dollari nel 2024, rappresentando il 3,5% del prodotto interno lordo del Messico e rappresentando una fonte di reddito cruciale per milioni di famiglie in tutto il paese. I fondi sostengono principalmente le comunità a basso reddito che dipendono dal denaro inviato dai familiari che lavorano negli Stati Uniti.

Il calo riflette l’impatto più ampio della retorica intransigente di Trump sull’immigrazione e delle sue politiche di repressione sulle comunità di immigrati messicani, anche in assenza di aumenti proporzionali delle espulsioni effettive.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/