MESSICO. I narcos si scatenano nella città dei Mondiali FIFA dopo la morte di El Mencho

La morte di Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, leader del cartello messicano Jalisco New Generation, noto anche come “El Mencho”, da tempo latitante, ha scatenato un’ondata di violenza in tutto il paese, gettando alcune zone nel caos. A capo di una delle reti criminali messicane in più rapida espansione, il 59enne era noto per il traffico di fentanyl, metanfetamina e cocaina negli Stati Uniti, orchestrando al contempo attacchi contro funzionari governativi.

Questa ribellione ha raggiunto il culmine domenica durante un’operazione militare ad alto rischio nella città di Tapalpa. El Mencho è stato ucciso in una sparatoria nel suo stato d’origine, Jalisco, mentre l’esercito messicano interveniva per arrestarlo. La rappresaglia è stata immediata. Con la diffusione della notizia dell’operazione, un’ondata coordinata di violenza si è scatenata in tutto il paese, raggiungendo almeno 18 dei 32 stati messicani, riporta Al Jazeera.

In tutto il paese, membri di gruppi organizzati hanno incendiato autobus e attività commerciali e hanno eretto blocchi stradali infuocati. Per chi si è trovato nel mezzo del fuoco incrociato, la velocità del caos è stata un promemoria della portata dei cartelli.

L’ambasciata statunitense in Messico ha emesso un avviso di sicurezza per i suoi cittadini di Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero e Nuevo León, esortandoli a rimanere in casa. Secondo alcuni analisti, queste azioni non erano semplicemente un caos reattivo; erano una forma di comunicazione strategica.

L’operazione contro El Mencho è stata condotta dalle forze speciali messicane con il supporto dell’intelligence statunitense: ”C’è un coordinamento assoluto con i governi di tutti gli stati; dobbiamo rimanere informati e calmi”, ha dichiarato la presidente Claudia Sheinbaum sui social media. “Il mio riconoscimento all’Esercito messicano, alla Guardia Nazionale, alle Forze Armate e al Gabinetto di Sicurezza. Lavoriamo ogni giorno per la pace, la sicurezza, la giustizia e il benessere del Messico”, ha aggiunto.

Negli Stati Uniti, la Drug Enforcement Administration (DEA) aveva una ricompensa di 15 milioni di dollari per la cattura di El Mencho, rendendolo uno degli obiettivi più ambiti tra i narcotrafficanti. Le autorità di Jalisco, Michoacán e Guanajuato hanno dichiarato che almeno altre 14 persone sono state uccise nelle violenze di domenica, tra cui sette membri della Guardia Nazionale.

Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco e città ospitante della prossima Coppa del Mondo del 2026, è stata quasi completamente chiusa domenica, poiché i residenti, spaventati, sono rimasti a casa. Aleggiava sulla città, l’incertezza su chi avrebbe potuto guidare il cartello di El Mencho. Alla fine, questo potrebbe portare a una guerra intestina tra diverse fazioni del cartello.

Il momento è particolarmente delicato, alla vigilia dell’imminente Coppa del Mondo FIFA. Per i messicani comuni, la caduta di un boss potrebbe anche segnare l’aumento delle estorsioni e del reclutamento forzato.

Tommaso Dal Passo

