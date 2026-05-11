MESSICO. I cartelli usano droni per bombardare le comunità montane

Tra le 800 e le 1.000 famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case nelle montagne del Messico centrale a causa degli attacchi di un gruppo mafioso, che ha utilizzato ordigni esplosivi artigianali lanciati da droni e armi, secondo quanto riferito domenica da gruppi comunitari e per i diritti umani.

L’ondata di violenza nello stato di Guerrero, già dilaniato dal conflitto tra noarcos e forze di polizia, è iniziata mercoledì scorso, quando un gruppo noto come Los Ardillos ha iniziato ad attaccare ferocemente le comunità in una regione montuosa rurale, riporta AP.

Migliaia di persone, tra cui bambini e anziani, sono state costrette a fuggire nel giro di pochi giorni, dopo quelli che definiscono anni di attacchi sempre più intensi. Almeno una persona è rimasta ferita, ha dichiarato un’organizzazione che rappresenta la comunità, il Consiglio Indigeno del Popolo di Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Video mostrano famiglie che fuggono dalle proprie case nelle prime ore di domenica mattina – Festa della Mamma – avvolte dall’oscurità, con nient’altro che zaini. Altre immagini mostrano intensi spari che echeggiano sopra le fattorie e droni carichi di esplosivo nascosti nella vegetazione. «Sono stati giorni di terrore», ha dichiarato Marina Velasco, rappresentante del CIPOG-EZ. «Hanno bombardato le comunità con i droni, e come ci si può difendere da un drone, con le bombe che cadono dal cielo?».

Gruppi comunitari e organizzazioni religiose locali affermano che Los Ardillos cercano di impadronirsi del territorio da anni, in una lotta per il controllo della zona con altri gruppi criminali rivali.

Velasco ha affermato che molte famiglie sono fuggite nelle città vicine, dove ora molti trovano rifugio in un campo da calcio. Velasco ha aggiunto che, sebbene vi sia una piccola presenza di forze statali, comunità come queste sono state in gran parte «abbandonate» dalle forze messicane di fronte agli attacchi dei gruppi criminali.

L’organizzazione CIPOG-EZ ha documentato 76 persone uccise nella regione negli ultimi anni a causa del conflitto con il gruppo, e altre 25 risultano disperse. Da anni i cartelli utilizzano droni e armi sempre più sofisticate per combattere, segno di quanto il conflitto sia radicato in regioni come il Guerrero, dove i cartelli si sono frammentati in fazioni rivali. Sempre più spesso, le comunità hanno imbracciato le armi per difendersi da gruppi come Los Ardillos.

Tra le comunità colpite dalla violenza in Guerrero figurano: Acahuehuetlán, Alcozacán, Tula e XicotlánGli attacchi di Los Ardillos sono iniziati il 6 maggio.attraverso l’uso di droni e attacchi diretti», denuncia il Consiglio, riporta Radio Formula.

Celso Ortega Jiménez, alias ‘La Vela’, è l’attuale leader di Los Ardillos. Uno dei suoi primi leader fu Celso Ortega Rosas, detto “La Ardilla” (Lo Scoiattolo), che era un agente di polizia prima di entrare a far parte della criminalità organizzata. Los Ardillos nacque come gruppo scissionista del Cartello di Beltrán-Leyva, che iniziò a perdere influenza nel primo decennio del XXI secolo. Si tratta di un gruppo criminale dedito a traffico di droga, estorsione e sequestro di persona.

La violenza si diffonde mentre la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha adottato una linea più dura contro i cartelli rispetto al suo predecessore, a seguito delle crescenti pressioni del presidente Donald Trump, che ha minacciato un intervento militare contro i gruppi, definito dalla Sheinbaum “inutile”. La politica della Sheinbaum ha portato a un netto calo degli omicidi – di circa il 40% – da quando si è insediata, un dato di cui il governo si è vantato, nonostante sia stato travolto da una serie di scandali nelle ultime settimane.

Maddalena Ingroia

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