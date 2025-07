MESSICO. FRIDA Opera Musical

Nella centenaria sede dell’Ambasciata del Messico in Italia a Roma, si è svolta, lunedì 07 luglio, la conferenza stampa di presentazione di una nuova ed attesissima produzione: FRIDA OPERA MUSICAL, incentrata sull’iconico personaggio di Frida Khalo, che vivrà fra arte, vita e rivoluzione sui palcoscenici dei principali teatri italiani a partire da ottobre. Si annuncia un viaggio straordinario nella vita e nelle opere, in un’atmosfera magica e allo stesso tempo realistica del Messico, un inno alla libertà di essere e al coraggio dell’arte, in collaborazione con il Museo Frida Khalo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli e con il patrocinio dell’Ambasciata. All’evento erano presenti gli autori, il cast -fra cui spicca Drusilla Foer nel ruolo de La Catrina-, la produzione e i professionisti del settore che hanno contribuito alla realizzazione di questo musical, oltre a personalità istituzionali. Anfitrione dell’incontro S.E. l’Ambasciatore Carlos García de Alba.

Ad aprire l’evento l’Ambasciatore che ha parlato dell’imminente arrivo della messa in scena di Frida, che si porta per la prima volta in Italia. Una produzione MIC International Company che ha già conquistato la critica e il pubblico grazie a spettacoli di altissimo livello e ha contribuito al patrimonio italiano ed europeo. MIC, sottolinea García de Alba, punta al Messico con questa opera realizzata con il prezioso contributo di esperti e competenze messicane, con varie istituzioni e musei. Italia e Messico possiedono potenti e ricchissime culture, ammirate nel corso dei secoli ed ancora oggi i due Paesi concordano a diffondere attraverso specifici canali, con la cultura ed arte che sono una colonna portante dell’amicizia fra Città del Messico e Roma. Infine, l’Ambasciatore ha spiegato come e dove è nato FRIDA, con il primo incontro a maggio 2023 proprio nelle stanze dell’Ambasciata, dove è stato raccolto il progetto, enfatizzando la figura di Frida Khalo che rifletteva nel suo lavoro il dolore fisico che la perseguitava, come i suoi pensieri, i suoi sentimenti.

Francesco Gravina, il produttore, ha sottolineato l’apertura, la cordialità e l’ospitalità magica che ha favorito lo sviluppo del progetto, con il Musical che ha una forza espressiva unica –capace di unire impatto visivo, potenza musicale e profondità narrativa- ed augurandosi di esportare in Europa la tournée. Parlando di Frida ha rimarcato il suo essere un personaggio mondiale. Il produttore esecutivo, Lara Carissimi, intervenuta dopo un video sul progetto proprio dal Messico, ha ringraziato in particolare il Consigliere culturale dell’Ambasciata Héctor Alcantara per i rapporti con le istituzioni ed il popolo messicano e per aver accompagnato la produzione nei viaggi. Estrema rilevanza la realizzazione dei costumi, identici a Frida grazie al permesso del Museo Frida Khalo.

La città che presenterà l’anteprima internazionale FRIDA OPERA MUSICAL sarà Avellino al Teatro Carlo Gesualdo il 21 e 22 ottobre. La sindaca Laura Nargi si è detta orgogliosa ed onorata di poter ospitare tale evento. Inoltre, ha sottolineato come Frida simboleggia il coraggio delle donne, ma anche l’importante collegamento istituzionale di Avellino con l’Ambasciata del Messico visto che l’Ambasciatore l’ha già visitata due volte quest’anno, chiosando che la cultura crea ponti. A proposito di trasporti, Frecciarossa è il treno ufficiale del Musical e Trenitalia come partner vuole rafforzare l’impegno nel far viaggiare le persone per la cultura nel pieno rispetto della sostenibilità, promuovendo l’arte. Il debutto del Musical sarà a Milano dal 30 ottobre al 2 novembre poi il tour proseguirà a Firenze dal 7 al 9 novembre, a Roma dal 12 al 23 novembre ed infine ultima tappa per il 2025 a Torino dal 4 al 7 dicembre.

Andrea Ortis, autore, regista ed attore, è intervenuto con un discorso profondo, intimista, sostenendo che appartenere a qualcosa di più ampio, è bello ed enfatizzando la fortuna nel conoscere il popolo messicano, un onore studiare i documento originali, visitare i siti aztechi, che saranno anche presenti nell’Opera, che ha un indotto di oltre 100 persone. Secondo lui, così come per MIC, l’investimento deve avere una ricaduta sociale, questo è il senso, la motivazione dello spettacolo. L’obiettivo non è colonizzare il mito di Frida ma attraversare la sua vita, in maniera viscerale, una trasformazione, parola cara a Frida. Entrare nello sguardo, pensare la scena come un corpo, i costumi come una pelle, la danza come un rito, la musica come un’enorme possibilità di silenzio. Infine, si è soffermato sulla morte messicana che è tante cose fra cui: madre, colorata, l’altra faccia della medaglia, ventaglio di colori e tutto ciò l’ha trovato in Drusilla Foer, la Catrina, protagonista dell’immaginario e della cultura popolare messicana. Gianmario Pagano, coautore, ha analizzato il rapporto fra morte e dolore in Frida: la durezza della vita con la Catrina che è una mentore, non qualcosa che incombe alla fine, ma ci ricorda che tutto si trasforma, ci insegna a vivere, ad apprezzare il dono della vita. Lo spettacolo ideato sarà una grande festa, pensato anche al Día de los muertos. La musica di Frida è inquieta, in continuo movimento, che parte dall’ancestralità, per poi contaminarsi dall’America alla Francia, si sposta d’umore come Frida, ha spiegato il compositore Vincenzo Incenzo. Una fusione di codici antichi e musica elettronica.

Grande attesa per l’interpretazione de la Catrina di Drusilla Foer, che ha parlato di come sempre ha lavorato da sola ma questo progetto di fare un lavoro corale l’ha riattivata. Sulla narrazione ha specificato che è leale e ne è felice. Frida è una donna che non è voluta vivere all’insaputa di se stessa e quest’opera è qualcosa di molto importante da rappresentare in questo momento storico ed un tema molto caro a lei, ha precisato. La relazione fra Frida e Diego è il nucleo pulsante della narrazione. Nel ruolo di Frida Federica Butera che si è espressa sull’audace macchina del Musical, che è una storia contemporanea, scava nelle radici, con la voglia di trovare verità anche nella collettività. Ha messo l’accento sulla fortuna di poter leggere quello che Frida scriveva. Nei panni di Diego Rivera, il già citato Andrea Ortis, che sul suo personaggio ha affermato come Diego sia uno dei più grandi visionari, è il Messico, è il popolo del Messico, è la rivoluzione studentesca dell’istruzione, muralista degli edifici delle istituzioni con i suoi dipinti. Diego aveva connessioni con l’arte ed imprenditori di tutto il mondo. In questo spettacolo si vuole cercare di rappresentare Diego nella maniera che viveva/vedeva un Messico più giusto, più vero. Un Diego umano, difettato ma abitante e abitato dal sogno. Per fare tutto questo è fondamentale conoscere lo scenario geopolitico dei primi anni 50 del novecento.

Paolo Romano

